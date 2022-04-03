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Brezilya'da felaket! Rio de Janeiro’daki selde 7'si çocuk en az 14 kişi öldü

03.04.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet Sivil Savunması, Brezilya'nın güneydoğusundaki Rio de Janeiro eyaletinde günlerdir devam eden şiddetli yağışların sel ve toprak kaymalarını tetiklemesi sonucu yedisi çocuk olmak üzere en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Brezilya'da felaket! Rio de Janeiro’daki selde 7'si çocuk en az 14 kişi öldü

Perşembe günü başlayan yağmur yağışı bölgede ölümcül toprak kaymalarına yol açtı. Kent belediyesine göre, son 48 saatte kaydedilen yağmur hacmi Angra dos Reis'te kayıtlara geçen en yüksek yağmur hacmi oldu.

Yetkililer Cumartesi günü yaptıkları açıklamada, Paraty kasabasında meydana gelen toprak kaymasında yaşları 2 ila 17 arasında değişen birçoğu çocuk en az sekiz kişinin öldüğünü söyledi. Belediye yetkilileri, başka bir çocuğun da kurtarılarak hastaneye nakledildiğini bildirdi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Paraty'deki yetkililere göre, Ponta Negra kıyı kesiminde toprak kayması sonucu yedi evden en az dört kişi daha yaralandı. 22'den fazla mahallede su baskını yaşandı ve 71 aile yerinden oldu.

CNN'in haberine göre, Mesquita bölgesinde 38 yaşındaki bir adam üç gün süren şiddetli yağış sonrasında elektrik akımına kapılarak öldü.

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KAÇ KİŞİNİN KAYIP OLDUĞU BİLİNMİYOR

Sivil savunma ve itfaiye yetkililerinden alınan habere göre, Angra dos Reis kentinde 4 yaşındaki bir kız çocuğu ve bir genç de hayatlarını kaybetti, en az dokuz kişi ise kayıp. Beş kişi kurtarıldı.

Rio de Janeiro eyalet itfaiyesi ve sivil savunma yetkilileri, insanları kurtarmaya yardımcı olmak için afetten etkilenen şehirlerde konuşlandırıldı. Sivil Savunma'nın şu ana kadar kaç kişinin kayıp olduğuna dair bir tahmini yok.

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