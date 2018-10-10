Brezilya'da gaspçıyı vuran polis kongre üyesi seçildi

Bir özel okulun çıkışına silahıyla gelen gaspçıyı, o sırada çocuğunu okuldan almak için orada bulunan ve izinde olan polis memuru Katia da Silva Sastre etkisiz hale getirmişti. 3 mermiyle vurulan gaspçı ölürken, Sastre kongre üyeliği adaylığına soyundu.
O görüntülerle kongre üyesi seçildi
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Brezilya'da yaşayan 42 yaşındaki polis memuru Katia da Silva Sastre, geçtiğimiz mayıs ayında 21 yaşındaki silahlı gaspçı Elivelton Neves Moreira'yı 3 el ateş ederek etkisiz hale getirmiş ve bu olay ülkede büyük yankı bulmuştu.
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Sırtından ve bacağından vurulan 21 yaşındaki gaspçı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
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Yaşanan olayın ardından iki ve yedi yaşlarında iki kızı olan anne Silva Sastre, geçtiğimiz pazar günü Brezilya'da gerçekleştirilen seçimler kapsamında kongre üyeliği adaylığını açıkladı.
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Seçim kampanyası süresince 'Polis Katia Sastre' adını kullanan Katia Sastre, Sao Paulo eyaletinde yarışan 70 kişi arasında en çok oy alan yedinci aday oldu.
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Katia Sastre, seçim kampanyası kapsamında tanıtıcı bir video yayınlamıştı.
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"Onu vurdum ve bir daha olsa yine yaparım" cümlesinin geçtiği video, "Suça karşı savaşta her zaman aynı tavrı takınacağım. Cesaretim var" sözleri ile devam ediyor.
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Video yayınlanır yayınlanmaz Brezilya'daki iki siyasi parti, videonun yayından kaldırılması ve yasaklanması için başvuruda bulunmuş fakat Üstün Seçmen Mahkemesi bu talebi geri çevirerek videonun yayınlanmasına izin vermişti.
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264 binden fazla oy alan Katie Sastre, seçim kampanyası boyunca dünyadaki en yüksek cinayet oranına sahip Brezilya'da suçlara karşı mücadele yürütme vaadi vermişti.
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Polis memuru Katie Sastre artık Brezilya'da kongre üyesi olarak görev yapacak.
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