Brezilya'da gaspçıyı vuran polis kongre üyesi seçildi

Bir özel okulun çıkışına silahıyla gelen gaspçıyı, o sırada çocuğunu okuldan almak için orada bulunan ve izinde olan polis memuru Katia da Silva Sastre etkisiz hale getirmişti. 3 mermiyle vurulan gaspçı ölürken, Sastre kongre üyeliği adaylığına soyundu.

O görüntülerle kongre üyesi seçildi

1 / 12 Brezilya'da yaşayan 42 yaşındaki polis memuru Katia da Silva Sastre, geçtiğimiz mayıs ayında 21 yaşındaki silahlı gaspçı Elivelton Neves Moreira'yı 3 el ateş ederek etkisiz hale getirmiş ve bu olay ülkede büyük yankı bulmuştu.

2 / 12 Sırtından ve bacağından vurulan 21 yaşındaki gaspçı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

3 / 12 Yaşanan olayın ardından iki ve yedi yaşlarında iki kızı olan anne Silva Sastre, geçtiğimiz pazar günü Brezilya'da gerçekleştirilen seçimler kapsamında kongre üyeliği adaylığını açıkladı.

4 / 12 Seçim kampanyası süresince 'Polis Katia Sastre' adını kullanan Katia Sastre, Sao Paulo eyaletinde yarışan 70 kişi arasında en çok oy alan yedinci aday oldu.

5 / 12 Katia Sastre, seçim kampanyası kapsamında tanıtıcı bir video yayınlamıştı.

6 / 12 "Onu vurdum ve bir daha olsa yine yaparım" cümlesinin geçtiği video, "Suça karşı savaşta her zaman aynı tavrı takınacağım. Cesaretim var" sözleri ile devam ediyor.

7 / 12 Video yayınlanır yayınlanmaz Brezilya'daki iki siyasi parti, videonun yayından kaldırılması ve yasaklanması için başvuruda bulunmuş fakat Üstün Seçmen Mahkemesi bu talebi geri çevirerek videonun yayınlanmasına izin vermişti.

8 / 12 264 binden fazla oy alan Katie Sastre, seçim kampanyası boyunca dünyadaki en yüksek cinayet oranına sahip Brezilya'da suçlara karşı mücadele yürütme vaadi vermişti.

9 / 12 Polis memuru Katie Sastre artık Brezilya'da kongre üyesi olarak görev yapacak.

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