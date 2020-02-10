HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Brezilya'da genleri bilinenden farklı bir virüs keşfedildi: Yaravirüs

Brezilya'da genleri bilinenden farklı bir virüs keşfedildi: Yaravirüs

DÜNYA HABERLERİ  | 10.02.2020 11:49 | Son Güncelleme

Independent'in haberinde, Brezilya'nın Belo Horizonte kentinde Pampulha yapay gölünden toplanan amiplerde keşfedilen "gizemli virüsün" genlerinin en az yüzde 90'ına, daha önceki viral çalışmalarda hiç rastlanmadığına işaret edildi. Virüse, Yaravirus ismi verildi.

Brezilya'da genleri bilinenden farklı bir virüs keşfedildi: Yaravirüs

Brezilya mitolojisinde su kraliçesi Yara'dan esinlenerek "Yaravirus" ismi verilen virüsün, amipleri enfekte ettiği bilinenlerden önemli ölçüde küçük olduğu belirtildi.

Virüsü keşfeden ekip, biyolojik çalışmaların yer aldığı bioRxiv sitesinde "Yaravirüs" için "şaşırtıcı kökene ve filojeniye sahip yeni nesil bir amip virüsü" ifadesini kullandı.

Minas Gerais Federal Üniversitesinde virolog Jonatas Abrahao, keşfin, virüsler hakkında daha bilinmesi gereken çok şey olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Abrahao ekibiyle yeni virüsün yaşamsal özelliklerini araştırdıklarını söyledi.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
PARTNER 'Hiçbir gol onunla ilişkiye girmekten güzel değil' demişti! Olay kareler 'Hiçbir gol onunla ilişkiye girmekten güzel değil' demişti! Olay kareler
Avrupa ülkelerini kasırga vurduAvrupa ülkelerini kasırga vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
brezilya gen virüs

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

Oscar'a damga vurdu! Üstü ayrı altı ayrı olay

Oscar'a damga vurdu! Üstü ayrı altı ayrı olay

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı

İstanbul'da dehşet! Yemek yerken başından vuruldu

İstanbul'da dehşet! Yemek yerken başından vuruldu

"Robin Hood" bir kez daha ortaya çıktı

"Robin Hood" bir kez daha ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şeyh Raid Salah'a 28 ay hapis cezası

Şeyh Raid Salah'a hapis cezası!

Kuzey ve Orta Avrupa Sabine Kasırgası'nın etkisi altında! Seferler iptal edildi

Avrupa ülkelerini kasırga vurdu

Japonya'daki gemide koronavirüs tespit edilen kişi sayısı arttı

3 binden fazla yolcu var! Bir kötü haber daha geldi

British Airways uçağı Atlantik'i 5 saatten kısa sürede geçti

British Airways uçağı Atlantik'i 5 saatten kısa sürede geçti

İdlib'den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 830 bini buldu

İdlib'den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 830 bini buldu

Trump'ın duvar planına Pentagon'dan finansal destek

Trump'ın duvar planına Pentagon'dan finansal destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.