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Brezilya'da hapishanede isyan: 52 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 30.07.2019 07:12 | Son Güncelleme

Brezilya'nın kuzeyindeki Altamira hapishanesinde çıkan ayaklanmada 52 mahkum öldü. İki çete arasındaki kavganın ayaklanmaya dönüştüğü olay 5 saat sürdü. İşte detaylar.

Brezilya basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Para eyaletinde yer alan Altamira hapishanesinde, iki çete arasında çıkan kavganın ayaklanmaya dönüşmesiyle 52 mahkum yaşamını yitirdi.

Sabah saatlerinde başlayan ve 5 saat süren ayaklanma sırasında mahkumlar hapishanenin bir kısmını ateşe verdi.

16'SININ BAŞI KESİLDİ

Yetkililer, ölen mahkumlardan 16’sının başının kesildiğini, birçoğunun çıkan yangında dumandan boğularak öldüğünü bildirdi.

İsyanda rehin alınan iki hapishane görevlisi daha sonra serbest bırakıldı.

Yaklaşık 200 kişilik kapasiteli Altamira hapishanesinde 300'den fazla mahkum bulunuyor.

DÜNYANIN EN KALABALIK HAPİSHANELERİ ARASINDA

Mayıs ayında Amazonas eyaletinin Manaus kentinde birer gün arayla dört farklı cezaevinde çıkan isyanlarda 57 mahkum ölmüştü.

Brezilya hapishaneleri, 700 bin kişiyle dünyanın üçüncü en kalabalık mahkum nüfusunu barındırıyor.
(AA)

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Anahtar Kelimeler:
brezilya ölüm yangın

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