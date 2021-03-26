HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Brezilya'da ilk kez bir günde 100 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi

Brezilya'da ilk kez bir günde 100 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi

26.03.2021 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günlerden geçen Brezilya'da ilk kez bir günde 100 binden fazla Kovid-19 vakasına rastlandı.

Brezilya'da ilk kez bir günde 100 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 777 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve 100 bin 158 vaka tespit edildi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçti.

EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKE KONUMUNDA

Ülkedeki ölü sayısı 303 bin 462'ye, vaka sayısı 12 milyon 320 bin 169'a, iyileşenlerin de 10 milyon 772 bin 549'a yükseldi.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Ülkenin 26 eyaleti ve federal bölgesinden 18'inde, yoğun bakım ünitelerinde en az yüzde 90 doluluk olduğu açıklanmış, ülkedeki bazı hastanelerde tıbbi ekipman yetersizliği baş göstermişti.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Limasol’da camiye yapılan saldırıyı kınadıKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Limasol’da camiye yapılan saldırıyı kınadı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Brezilya

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

KKTC’de ’hellimli’ protesto

KKTC’de ’hellimli’ protesto

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Limasol’da camiye yapılan saldırıyı kınadı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Limasol’da camiye yapılan saldırıyı kınadı

Rum Kesimi’nde camiye ‘haç’ resmi çizip, ‘Türklere ölüm’ tehditleri yazıldı

Rum Kesimi’nde camiye ‘haç’ resmi çizip, ‘Türklere ölüm’ tehditleri yazıldı

Pfizer/BioNTech, 12 yaş altı çocuklarda Kovid-19 aşı denemelerine başladı

Çocuklarda aşı denemesine başlandı!

Son dakika! ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş açıklamalar

Biden'dan ilk basın toplantısı! Flaş açıklamalar

Son dakika! AB Liderler Zirvesi bildirisinde Türkiye detayı

AB Liderler Zirvesi sonrası flaş Türkiye açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.