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Brezilya'da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı... Çok sayıda ölü var

21.12.2024 23:43
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Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi. Öte yandan kazada yaralananlar ise hastanelere kaldırıldı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Brezilya'da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı... Çok sayıda ölü var

Brezilya’daki otobüs kazasında bilanço ağırlaşıyor. Minas Gerais eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi.

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YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Minas Gerais itfaiyesi, 45 kişilik otobüsteki 13 kişinin Teofilo Otoni şehri yakınlarındaki hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

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KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, tüm kazazedelerin olay yerinden çıkarıldığını ve kazanın nedeninin bir soruşturma sonucunda belirleneceğini söyledi.

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TAM SEFERBERLİK EMRİ VERİLDİ

Minas Gerais Valisi Romeu Zema sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Minas Gerais hükümetine mağdurlara yardım için “tam seferberlik” emri verdiğini belirtti. Zema, “Kazada ölenlerin ailelerinin, özellikle Noel'den hemen önce meydana gelen bu trajediyle mümkün olan en insani şekilde yüzleşmeleri için desteklenmelerini sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Brezilya kaza
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