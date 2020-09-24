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Brezilya'da korkunç olay! Kıskanç koca eşini zehirledi, bebek de öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2020 23:15 | Son Güncelleme

Brezilya’da bir kişi kendisini aldattığı gerekçesiyle eşinin yemeğine zehir koydu. Zehirlendiğini fark etmeyen kadın bebeğini emzirince, bebek de yaşamını yitirdi. İsmi açıklanmayan kişinin eşi ve bebeğinin cansız bedenlerini bir ormana gömdüğü ortaya çıktı.

Brezilya'da korkunç olay! Kıskanç koca eşini zehirledi, bebek de öldü

Brezilya’nın Itapema kentinde meydana gelen korkunç olayda, ismi açıklanmayan bir kişi kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi Josieli Lopes’in (36) yemeğine zehir koydu. Zehirlenen kadın, bebeğini emzirince ikisi de yaşamını yitirdi.

HASTANEYE GÖTÜRECEĞİM DİYEREK ORMANA GÖMDÜ

Yaşanan trajik olayda katil koca, kendisini kötü hisseden anne Lopes’i hastaneye götürme bahanesiyle yola çıktı. Hastaneye gitmek yerine anne ve bebeğin cansız bedenlerini bir ormana gömdüğü ortaya çıktı.

POLİS VERDİĞİ İFADEDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Katil koca polise verdiği ifadede, eşinin yediği ete zehir karıştırdığını ancak bu zehrin bebeğe geçeceğini düşünmediğini söyledi. Kimliği açıklanmayan koca, yaşadıkları evden yaklaşık 115 kilometre uzaklıktaki Rio dos Cedros bölgesine giderek eşi ve bebeğinin cansız bedenlerini ormanlık bir alana gömdü. Olaydan yaklaşık bir hafta sonra gözaltına alınan cani koca, işlediği cinayeti polise itiraf etti.

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