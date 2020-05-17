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  4. Brezilya'da koroanvirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 15 bin 662'ye yükseldi

Brezilya'da koroanvirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 15 bin 662'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 09:39 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 845 kişi daha hayatını kaybetti.

Brezilya'da koroanvirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 15 bin 662'ye yükseldi

Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 15 bin 662'ye yükseldi.

SALGIN SÜRESİNCE İKİ SAĞLIK BAKANI İSTİFA ETTİ

Öte yandan yeni tip Koronavirüs salgını sırasında ikinci kez bir Brezilya sağlık bakanı görevden ayrıldı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kısıtlamaları gevşetmek konusunda "çok ürkek" davranmakla eleştirdiği Sağlık Bakanı Nelson Teich, kabinedeki görevinden ayrılma kararı aldığını ifade etti.

Teich, cuma günü düzenlediği basın toplantısında Bolsonaro'ya kendisine verdiği fırsat için teşekkür etti ve elinden geleni yaptığını belirtti. Teich, görevi bırakma gerekçesiyle ilgili bir açıklamada bulunmadı.


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