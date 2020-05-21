Brezilya'da koronavirüs kabusu büyüyor! 18 bin 859'a yükseldi

Yeni tip Koronavirüs salgını sırasında ikinci kez bir Brezilya sağlık bakanı görevden ayrılmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kısıtlamaları gevşetmek konusunda "çok ürkek" davranmakla eleştirdiği Sağlık Bakanı Nelson Teich, kabinedeki görevinden ayrılma kararı aldığını ifade etmişti.

Teich, düzenlediği basın toplantısında Bolsonaro'ya kendisine verdiği fırsat için teşekkür etti ve elinden geleni yaptığını belirtmişti. Teich, görevi bırakma gerekçesiyle ilgili bir açıklamada bulunmamıştı.



