HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Brezilya'da koronavirüs kabusu büyüyor! 18 bin 859'a yükseldi

Brezilya'da koronavirüs kabusu büyüyor! 18 bin 859'a yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 21.05.2020 08:05 | Son Güncelleme

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 888 artarak 18 bin 859'a yükseldi.

Brezilya'da koronavirüs kabusu büyüyor! 18 bin 859'a yükseldi

Yeni tip Koronavirüs salgını sırasında ikinci kez bir Brezilya sağlık bakanı görevden ayrılmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kısıtlamaları gevşetmek konusunda "çok ürkek" davranmakla eleştirdiği Sağlık Bakanı Nelson Teich, kabinedeki görevinden ayrılma kararı aldığını ifade etmişti.

Teich, düzenlediği basın toplantısında Bolsonaro'ya kendisine verdiği fırsat için teşekkür etti ve elinden geleni yaptığını belirtmişti. Teich, görevi bırakma gerekçesiyle ilgili bir açıklamada bulunmamıştı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler
Irak duyurdu: Bağdadi'nin haleflerinden Kardaş yakalandıIrak duyurdu: Bağdadi'nin haleflerinden Kardaş yakalandı
Dünyanın en kalabalık şehrinde hayat duruyor! Acil durum ilan edildiDünyanın en kalabalık şehrinde hayat duruyor! Acil durum ilan edildi

En Çok Okunan Haberler

17 yaşındaki genç kızı benzin istasyonunda öldürdüler

17 yaşındaki genç kızı benzin istasyonunda öldürdüler

Yengesi ve oğlunun boğazını kesti

Yengesi ve oğlunun boğazını kesti

İşte iç hat ve dış hat seferlerinin başladığı tarih

İşte iç hat ve dış hat seferlerinin başladığı tarih

Ozan Tufan'ın son hali olay oldu!

Ozan Tufan'ın son hali olay oldu!

Koronavirüse karşı sevindiren gelişme

Koronavirüse karşı sevindiren gelişme

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında açıkladı: 6 hafta sonra...

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında açıkladı: 6 hafta sonra...

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Cenazede inanılmaz görüntü! Ceset hareket etti

Cenazede inanılmaz görüntü! Ceset hareket etti

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

Diğer Haberler
Koronavirüse karşı sevindiren gelişme! 8 maymunda da test başarıyla sonuçlandı

Koronavirüse karşı sevindiren gelişme

Trump ve Pelosi arasında gerginlik tırmanıyor! 'Trump hastalık derecesinde şişko'

Trump ve Pelosi arasında 'şişko' polemiği

Son dakika! Irak duyurdu: IŞİD elebaşı Bağdadi'nin haleflerinden Kardaş yakalandı

Irak duyurdu: Bağdadi'nin haleflerinden Kardaş yakalandı

İtalyan kadın çekilişle Pablo Picasso'nun 1 milyon avroluk tablosunun sahibi oldu

Çekilişle Picasso'nun 1 milyon avroluk tablosunun sahibi oldu

Bolivya'da Sağlık Bakanı, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı

Bolivya'da Sağlık Bakanı, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı

Türkiye'siz sekteye uğrar demişlerdi! F-35'lerle ilgili flaş karar

Türkiye'siz sekteye uğrar demişlerdi! Flaş F-35 kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.