Brezilya'da koronavirüs nedeniyle 1086 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1086 artarak 25 bin 598'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 20 bin 599 artışla 411 bin 821'e ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

MEKSİKA'DA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 463 artarak 8 bin 597’ye yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 3 bin 463 artışla 78 bin 23'e ulaştı. Ülkede, "bir günde görülen en yüksek vaka artışı" gerçekleşti.

Dün, Meksika’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

