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Brezilya'da koronavirüs nedeniyle 'felaket durumu' ilan edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2020 23:36 | Son Güncelleme

Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "felaket durumu" ilan edildi.

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle 'felaket durumu' ilan edildi

Brezilya Kongresi'nin alt kanadı Milletvekilleri Meclisinde çarşamba günü onaylanan ve ülkede "felaket durumu" ilan edilmesini içeren kararname, Kongre'nin üst kanadı Senato üyelerinin video konferans yöntemiyle düzenlediği oturumda oy birliğiyle kabul edildi.

Resmi Gazete'de de yayımlanan kararname, ülkede kamu harcamalarının artırılmasına ve yıllık belirlenen bütçe açığının aşılmasına müsaade ediyor.

Kararnamenin uygulanması amacıyla, virüsün yayılmasına karşı alınacak tedbirlerin bütçesinin denetlenmesi için 6 senatör ve 6 milletvekilinden oluşan bir komite oluşturulacak.

BREZİLYA'DA CAN KAYBI 11

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Brezilya'da 750 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

(AA)

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brezilya koronavirüs felaket durumu

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