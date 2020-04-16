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Brezilya'da koronavirüs salgını siyasi krize dönüştü: Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta görevden alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2020 22:57 | Son Güncelleme

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Brezilya Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta'yı görevden aldı.

Brezilya'da koronavirüs salgını siyasi krize dönüştü: Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta görevden alındı

Brezilya Sağlık Bakanı Henrique Mandetta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlere dair yaşanan tartışmaların ardından Devlet Bakanı Jair Bolsonaro tarafından görevden alındı.

Mandetta, haberi Twitter hesabından duyurdu. Bakan paylaşımında "Bana, bakanlığımıza liderlik etme fırsatı verildiği için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.


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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro Brezilya Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta koronavirüs

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