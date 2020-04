Brezilya'da koronavirüs salgını siyasi krize dönüştü: Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta görevden alındı

Brezilya Sağlık Bakanı Henrique Mandetta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlere dair yaşanan tartışmaların ardından Devlet Bakanı Jair Bolsonaro tarafından görevden alındı.

Mandetta, haberi Twitter hesabından duyurdu. Bakan paylaşımında "Bana, bakanlığımıza liderlik etme fırsatı verildiği için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde.

Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e