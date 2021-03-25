HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Brezilya'da koronavirüsten can kaybı 'acı eşiği' aştı!

Brezilya'da koronavirüsten can kaybı 'acı eşiği' aştı!

25.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini geçti.

Brezilya'da koronavirüsten can kaybı 'acı eşiği' aştı!

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 9 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 300 bin 685'e, 89 bin 992 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 12 milyon 220 bin 11'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 10 milyon 689 bin 646 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Ülkede 8 Ocak'tan bu yana Covid-19 nedeniyle 100 bin kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7,1 milyondan 12,2 milyona yükseldi.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Covid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Son bir haftadadır günlük ortalama ölü sayısı 2 bin 300'ün, vaka sayısı da 75 binin üzerinde seyrediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
17 yıl süren eziyet! Bakın ne için yetiştiriyorlar17 yıl süren eziyet! Bakın ne için yetiştiriyorlar
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Brezilya

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Tepki çeken görüntüler için Pentagon'dan yeni adım

Tepki çeken görüntüler için Pentagon'dan yeni adım

Oyuncak arabanın tekerleği kafatasını deldi, milimle kurtuldu!

Başına saplandı, milimle kurtuldu

Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti

Talih kuşu kondu! Hayatı inci sayesinde değişti

17 yıl süren eziyet! Safraları için yıllarca esir hayatına mahkum olan ayılar artık özgür

17 yıl süren eziyet! Bakın ne için yetiştiriyorlar

AB-Türkiye ilişkilerinde kritik gün! Bugün görüşülecek

AB-Türkiye ilişkilerinde kritik gün! Bugün görüşülecek

ABD’nin ilk trans bakan yardımcısı Senato’da onaylandı

ABD’nin ilk trans bakan yardımcısı Senato’da onaylandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.