Brezilya'da koronavirüsten rekor can kaybı

Brezilya küresel salgınla mücadelede zorlanıyor, durum her geçen gün kötüye gidiyor. Ülkede günlük can kaybı yine rekor kırdı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, bir günde 2 bin 841 kişi virüs yüzünden hayatını kaybetti.

Bu sayı salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı olarak kayıtlara geçti.

Yeni varyantın hızlı yayılımı nedeniyle vaka sayıları da 80 binin üzerine

çıktı. Bir günde 83 bin 926 vaka tespit edildi.

Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla ölümün görüldüğü ikinci ülke konumunda.

Yaklaşık 210 milyon nüfuslu ülkede, salgın yüzünden şu ana kadar 282 binden fazla kişi hayatını kaybetti,11 milyondan fazla vaka görüldü.

