HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Brezilya'da koronavirüsten son 24 saatte 1026 kişi öldü

Brezilya'da koronavirüsten son 24 saatte 1026 kişi öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 06.06.2020 09:45 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da koronavirüsten son 24 saatte 1026 kişi öldü

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1026 artarak 35 bin 47'ye yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı da 31 bin 65 artışla 646 bin 6'ya ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

MEKSİKA'DA 625 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 625 artarak 13 bin 170'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vakası sayısı da 4 bin 346 artışla 110 bin 26'ya ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Kaynak: AA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden... Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden...
Trump yine tehditler savurdu! AB ve Çin'e gözdağıTrump yine tehditler savurdu! AB ve Çin'e gözdağı

En Çok Okunan Haberler

Oktay tartışmalara son noktayı koydu: Bedeli ne olursa olsun

Oktay tartışmalara son noktayı koydu: Bedeli ne olursa olsun

Taziye çadırı inadının bedeli ağır oldu! Vaka sayısı tırmanıyor

Taziye çadırı inadının bedeli ağır oldu! Vaka sayısı tırmanıyor

Kahreden haber: 1 şehit, 2 yaralı

Kahreden haber: 1 şehit, 2 yaralı

5 yıl süren hırsızlık! Tam 1 milyon 800 bin TL vurgun yapmış

5 yıl süren hırsızlık! Tam 1 milyon 800 bin TL vurgun yapmış

Işıl Reçber jüri üyesi oldu! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı

Işıl Reçber jüri üyesi oldu! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

Başbakan yardımcısından Türkiye açıklaması: Dengeleri değiştirdi

Başbakan yardımcısından Türkiye açıklaması: Dengeleri değiştirdi

Diğer Haberler
Balıkçılar oltalarını alıp Unkapanı Köprüsün'de balık tuttu

Balıkçılar oltalarını alıp Unkapanı Köprüsün'de balık tuttu

Trump'tan Washington Belediye Başkanı Bowser'a: Beceriksiz, yetkin değil

'Fena halde beceriksiz'

Trump yine tehditler savurdu! AB ve Çin'e gözdağı

Trump yine tehditler savurdu! AB ve Çin'e gözdağı

Fransa, El Kaide Lideri Abdel Malek Droukdel'in öldürüldüğünü duyurdu

Fransa, El Kaide Lideri Droukdel'in öldürüldüğünü duyurdu

Pentagon'dan yeni hamle! Washinton'daki askerlere emir gönderildi

Pentagon'dan yeni hamle! Askerlere emir gönderildi

İran'ın ardından Irak'ta da koronavirüs salgınında ikinci dalga!

Türkiye'nin bir komşusunda daha ikinci dalga!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.