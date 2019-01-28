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Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp

DÜNYA HABERLERİ  | 28.01.2019 13:36 | Son Güncelleme

Brezilya'da iki gün önce bir demir cevheri madenindeki barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 58 oldu ancak daha yüzlerce kişinin çamur yığınları altında can verdiği tahmin ediliyor. İtfaiye yetkilisi Pedro Aihera, dün gece yaptığı açıklamada, gece boyu çalışan kurtarma ekiplerinin çöken barajdan akan çamur selinin altında kalan bir otobüse ve bir eve ulaşmaya çalıştıklarını ve evden üç ceset çıkardıklarını söyledi.

Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp

Kaza madenin çamur atıklarının biriktiği barajın çökmesiyle meydana geldi.

VALE SA şirketine ait Corrego do Feijao demir madenindeki barajın çökmesiyle hem maden sahasındaki binalar hem de Brumadinho kasabasında bazı evler çamur yığınları atında kaldı.

Sivil savunma kurumu sözcüsü Flavio Godinho en son ölü sayısının 58 olduğunu ancak can kaybının yükselmeye devam edeceğini söyledi.

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Yetkililer 300'den fazla insanın kayıp olduğunu ve kayıplar listesine sürekli yeni isimler eklendiğini söylediler. Yasal olarak, kayıpların çoğunun öldüğü varsayılacak.

Barajın neden çöktüğü henüz bilinmiyor. Barajın denetimini yapan Alman şirketi, en son denetlemelerde bir sorun görülmediğini açıkladı.

Brumadinho belediye başkanı Avima de Melo Barcelos, "dikkatsiz ve yetersiz" olmakla suçladığı madencilik şirketinin sorumlu olduğunu, facianın yaşandığı Minas Gerais vilayetinin de yeterli denetim yapmadığını söyledi.

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