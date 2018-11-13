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Brezilya'da mafya avukatına sokak ortasında infaz

İLGİNÇ HABERLER  | 13.11.2018 19:21 | Son Güncelleme

Brezilya’nın en büyük iki uyuşturucu kaçakçısı Jarvis Chimenes Pavo ve Marcelo Pinheiro’nun avukatı Lauro Casuso, sokak ortasında infaz edildi.

Brezilya’nın en büyük iki uyuşturucu kaçakçısı Jarvis Chimenes Pavo ve Marcelo Pinheiro uzun süredir hapiste tutuklu bulunuyordu. İki büyük uyuşturucu baronunun avukatı Lauro Casuso, Paraguay’ın Pedro Juan Caballero şehrinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Casuso’nun, saldırıdan sonra hastaneye kaldırıldığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Vücuduna 8 mermi isabet eden Casuso’nun birkaç gün önce Paraguay'a geldiği bildirildi.

EN BÜYÜK İKİ BARONUN AVUKATI

Casuso’nun müvekkili uyuşturucu baronu Pavo, geçtiğimiz Aralık ayında iade edildiği Brezilya'da, para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı ve suç ortaklığı 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Casuso ayrıca, geçtiğimiz Aralık ayından bu yana Paraguay'da tutuklu bulunan Brezilyalı mafya liderlerinden olan Marcelo Pinheiro’yu da temsil ediyordu.

Geçtiğimiz gün Pinheiro ile aynı mafya örgütünde olduğu iddia edilen kapüşonlu bir grup, Paraguay’da yüksek rütbeli bir polise ve başsavcıya, “Kellenizin bir bedeli var” ifadesinin bulunduğu tehdit dolu bir ses kaydı göndermişti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
brezilya Lauro Casuso infaz

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