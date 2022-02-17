HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi! Çok sayıda kişi kayıp

Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi! Çok sayıda kişi kayıp

17.02.2022 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 67'ye yükseldi. Bölgede onlarca ev yıkılırken, çok sayıda kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi! Çok sayıda kişi kayıp

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletine bağlı olan ve dağlık bölgede bulunan Petropolis şehrinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında can kaybı 67’ye yükseldi. Bölgede en az 54 ev yıkılırken, evsiz kalan 370 kişi sığınaklara yerleştirildi.

AW545774_19

CAN KAYBININ ARTMASINDAN KORKULUYOR

Yaşanan felakette kaybolanları arama-kurtarma çalışmaları 400 itfaiyecinin katılımıyla yürütülürken, kaybolan kişi sayısı henüz netlik kazanmadı.

AW545774_23
Yetkililer, can kaybının artmasından korktuklarını ifade ederken, şu ana 21 kişinin sağ kurtarıldığını açıkladı.

B7

YAS İLAN EDİLDİ

Petropolis yerel yönetimi, şehirde 3 günlük yas ve felaket durumu ilan ederken, mağdurlara daha iyi hizmet için hastane çalışanlarının takviye edildiğini açıkladı.

B9

Brezilya’da son 3 ayda görülen şiddetli yağışların neden olduğu felaketler başta Minas Gerais ve Bahia eyaletlerinde onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. (İHA)

B10

B12

B15

B166

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
”Donetsk ve Luhansk'ın Bağımsızlığını Tanımayın””Donetsk ve Luhansk'ın Bağımsızlığını Tanımayın”
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledildi! Cinayette tüyler ürperten detay ortaya çıktı16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledildi! Cinayette tüyler ürperten detay ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
sel Brezilya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'dan flaş hamle! Kardeşinin eski nişanlısı Alişan'ın ayrılık haberini görünce...

Esra Erol'dan flaş hamle! Kardeşinin eski nişanlısı Alişan'ın ayrılık haberini görünce...

Sıla Şahin cinayetinde yürek yakan detay!

Sıla Şahin cinayetinde yürek yakan detay!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi ve elektrik faturalarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi ve elektrik faturalarıyla ilgili açıklama

Tüm binalarda zorunlu olacak! Bakanlık duyurdu

Tüm binalarda zorunlu olacak! Bakanlık duyurdu

Uzmanlar uyardı! Bu yaz daha sıcak olacak

Uzmanlar uyardı! Bu yaz daha sıcak olacak

NATO’dan son dakika Rusya-Ukrayna açıklaması!

NATO’dan son dakika Rusya-Ukrayna açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki sonrası hastanelik oldu! “Sekse alerjim varmış”

Cinsel ilişki sonrası hastanelik oldu! “Sekse alerjim varmış”

İlaç kadar faydalı! Doktorlar bile öneriyor

İlaç kadar faydalı! Doktorlar bile öneriyor

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Protez penis yapıyor! Müşterileri arasında ünlü oyuncular da var

Protez penis yapıyor! Müşterileri arasında ünlü oyuncular da var

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.