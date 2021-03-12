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Brezilya’da sevgilisinin cep telefonunu çalan hırsızı arabayla ezdi

12.03.2021 00:06 | Son Güncelleme:
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Brezilya’da sevgilisinin cep telefonunu çalan hırsızı arabayla ezdi

Brezilya’nın Vila Velha kentinde bir şahıs, yolda yürüdüğü sırada kız arkadaşının cep telefonunu çalan bisikletli hırsızı arabasıyla ezerek durdurdu.

Brezilya’nın Vila Velha kentinde bulunan Itapua semtinde 26 Şubat’ta genç bir kadın yolda yürüdüğü sırada bisikletli bir hırsızın hedefi oldu. Kadının cep telefonu çalan bisikletli hırsız, kadının sevgilisi tarafından araçla ezilerek durduruldu. Çarpmanın etkisi ile yere düşen hırsız ardından yerden kalkarak kaçmaya çalıştı. Hırsızın kaçtığını gören çevredeki vatandaşlar birkaç metre sonra hırsıza tekme ve yumruklarla saldırdı. Hırsız daha sonra polise teslim edildi.

Kimliğini açıklamayı reddeden genç kadın, saldırganın silahlı olduğunu belirterek, sevgilisinin silahı gördüğünü ve bu yüzden hırsıza araçla müdahale ettiğini öne sürdü. Polis, kadının iddia ettiği silahı ise bulamadı.

HIRSIZ PARA CEZASINA ÇARPTIRILARAK SERBEST BIRAKILDI

Polis, saldırıların ardından hırsızı tedavi için Gloria Hastanesi Acil Servisi'ne ardından Viana Triyaj Gözetim Merkezine sevk etti. Hırsızın para cezasına çarptırıldığı ve serbest bırakıldığı bildirildi.

(İHA)

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