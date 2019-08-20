Brezilya'da silahlı kişi 17 yolcuyu rehin aldı

Brezilya’da Rio de Janeiro ve Niteroi şehirlerini birbirine bağlayan Rio-Niteroi Köprüsü'nde silahlı bir kişinin otobüsteki yolcuları rehin aldığı öğrenildi.

Maskeli şüphelinin yerel saatle 05.30’da otobüse yanıcı bir cisim fırlattığı sonrasında otobüse binerek yolcuları rehin aldığı belirtildi.

Görgü tanıkları tarafından yapılan açıklamada, kendisini eski bir polis olarak tanıtan zanlının otobüs şoförüne aracı sağa çekip Rio de Janeiro’ya gitmesini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin sonrasında otobüsteki 3’ü kadın 5 kişiyi serbest bıraktığı, otobüste 17 kişinin rehin tutulmaya devam ettiği belirtildi.

Olay yerine polis ve askerlerin sevk edildiği bildirilirken rehin alınan yolcuların kurtarılması için ikna çalışmaları sürüyor.

