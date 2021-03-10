HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Brezilya’da uçak kazasından kurtulan pilot ormanda 36 gün yaşam mücadelesi verdi

Brezilya’da uçak kazasından kurtulan pilot ormanda 36 gün yaşam mücadelesi verdi

10.03.2021 09:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antonio Sena adlı pilot Brezilya'daki Amazon ormanlarının derinliklerine düştükten sonra 36 gün boyunca ölüm kalım savaşı verdi. Pilot kuş yumurtaları ve bitkiler yiyerek hayatta kaldığını belirtti.

Brezilya’da Ocak ayında Cessna 210 tipi tek motorlu uçakla uçuş yapan pilot Antonio Sena, uçağın motorunda meydana gelen arıza sonucu Amazon ormanına acil iniş yaptı Sena’nın acil niş sonrası uçaktan atladı. Yere çakılan uçağın ise alevler için yandığı ifade edildi.

Uçağın radardan kaybolduğunu fark eden yetkililer, her yerde Sena’yı aramaya başladı.Sena'dan ümidi kesen yetkililer, bir hafta süren arama kurtarma çalışmaları sırasında ne uçağın enkazına ne de Sena'ya ulaşabildi. Sena'nın öldüğünü düşünen arama kurtmarma ekipleri, arama kurtarma çalışmasını tamamlamaya karar verdi.

ORMANDA 36 GÜN YAŞADI

Ormanda bazı kuşların yumurtaları, ve bitkilerle beslendiğini ifade eden Sena, aradan geçen 36 günün ardından şans eseri kestane toplayan bir grupla karşılaştığını ve kurtarıldığını belirtti. Yerel medyaya açıklama yapan Sena, “Hayatta kalmak için bana güç veren tek şey aileme olan sevgimdi” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu! Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu!
Apartman sakinlerini şoke eden olay! Böyle görüntülendilerApartman sakinlerini şoke eden olay! Böyle görüntülendiler
Turbo Nedir? Nasıl Çalışır?Turbo Nedir? Nasıl Çalışır?
1/
Anahtar Kelimeler:
Brezilya

En Çok Okunan Haberler

Esenyurt’ta genç kadının şüpheli ölümü

Esenyurt’ta genç kadının şüpheli ölümü

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun sert sözlerle kararını açıkladı

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun sert sözlerle kararını açıkladı

Görüntüler hızla yayıldı! Emniyetten açıklama geldi

Görüntüler hızla yayıldı! Emniyetten açıklama geldi

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

Çocuklarının paylaştığı görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Çocuklarının paylaştığı görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Çorum'da apartman sakinlerini şoke eden olay! Ayakkabıları çalan hırsızlar kamerada

Apartman sakinlerini şoke eden olay! Böyle görüntülendiler

Canını dişine taktı! Penguen, katil balinalardan kaçıp turist botuna sığındı

Katil balinalardan kaçıp turist botuna sığındı

Ayakkabı boyacısının zor anları: Cilaladığı ayakkabı bir anda alev aldı

Ayakkabı boyacısı büyük şok yaşadı

Böcekleri tespit edip öldürebilen minyatür drone geliştirildi!

Böcekleri tespit edip öldürebilen minyatür drone geliştirildi!

İnanılmaz: Başını gövdesinden ayırıp kendine yeni bir vücut yapıyor

Başını gövdesinden ayırıp kendine yeni bir vücut yapıyor!

Para için çıplak halde hayvanlara işkence ediyor!

Para için çıplak halde hayvanlara işkence ediyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.