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Brezilya’da uyuşturucu çetesiyle polis arasında çatışma: 23 ölü

06.05.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’nın Rio De Janerio kentindeki bir metro istasyonunda uyuşturucu çetesi ile polis arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 23 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Brezilya’da uyuşturucu çetesiyle polis arasında çatışma: 23 ölü

Brezilya’nın ikinci büyük kenti olan Rio De Janerio kentindeki Jacarezinho bölgesinde bulunan Triagem Metro İstasyonu yakınında polis ile uyuşturucu çetesi arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA POLİS DE VAR

Yerel basında çıkan haberlerde, polisin bir uyuşturucu çetesine baskın yaptığı ifade edilirken, hayatını kaybedenler arasından polisin ve sivil vatandaşların olduğu belirtildi. Çatışma nedeni ile metro vagonunda bulunan 2 yolcunun da yaralandığı aktarıldı. (İHA)


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