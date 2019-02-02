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Brezilya'daki baraj faciasının görüntüleri yayınlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.02.2019 02:03 | Son Güncelleme

Brezilya'da maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi. Yaşanan o felaket anına dair görüntüler yayınlandı.

Brezilya'nın güneybatısındaki Brumadinho kenti yakınlarında bulunan maden atık barajında 25 Ocak’ta meydana gelen baraj faciasında ölü sayısı 110'a yükseldi, 230 kişi de hala kayıp.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre can kaybının artmasından endişe ediliyor. Facianın yaşandığı bölgede soruşturma hala sürüyor. Yürütülen soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Brezilya’da yayın yapan Band TV olayın güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntüler, yaşanan dehşetin derecesini gözler önüne seriyor.

(DHA)

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