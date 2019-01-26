Brezilya’daki baraj felaketi göz göre göre gelmiş

Brezilya’da resmi rakamlara göre şimdilik 9, yerel yöneticilere göre ise en az 50 kişinin öldüğü, 300’den fazla kişinin ise kaybolduğu baraj faciasına sebep olan Vale Şirketi’nin işletme izninin herhangi bir lisanslama işlemi olmadan uzatıldığı öğrenildi. Demir cevheri rafine etmek için çamur kullanan dünyanın en büyük demir ve nikel üreticilerinde olan şirketin izninin herhangi bir lisanslama işlemine tabi tutulmadan 2020 yılına kadar uzatıldığı öğrenildi. Kompleksin genişlemesi için istenen lisansın ise uzmanların, sivil toplum kuruluşlarının (STK) ve halkın uyarılara rağmen verildiği ortaya çıktı.

"SAATLİ BOMBA OLDUĞUNU DEFALARCA SÖYLEDİK"

Nehirleri Gözlem Programı’nın koordinatörü Malu Ribeiro da, barajın bir saatli bomba olduğunu defalarca söylediklerini çünkü lisansının teknik alt yapıdan yoksun şekilde verildiğine işaret etti. Ribeiro doğru izleme yapılmadığını, çevre lisansının birkaç adımından sadece birine uyulduğunu, kurulum, işletme ve sonlandırma lisanslarının sorunlu olduğunu belirtti.