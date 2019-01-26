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Brezilya’daki baraj felaketi göz göre göre gelmiş

DÜNYA HABERLERİ  | 26.01.2019 20:46 | Son Güncelleme

Brezilya’da resmi rakamlara göre şimdilik 9, yerel yöneticilere göre ise en az 50 kişinin öldüğü baraj faciasına sebep olan şirketin herhangi bir lisanslama işlemi olmadan şirketin işletme izninin uzatıldığı öğrenildi.

Brezilya’daki baraj felaketi göz göre göre gelmiş

Brezilya’da resmi rakamlara göre şimdilik 9, yerel yöneticilere göre ise en az 50 kişinin öldüğü, 300’den fazla kişinin ise kaybolduğu baraj faciasına sebep olan Vale Şirketi’nin işletme izninin herhangi bir lisanslama işlemi olmadan uzatıldığı öğrenildi. Demir cevheri rafine etmek için çamur kullanan dünyanın en büyük demir ve nikel üreticilerinde olan şirketin izninin herhangi bir lisanslama işlemine tabi tutulmadan 2020 yılına kadar uzatıldığı öğrenildi. Kompleksin genişlemesi için istenen lisansın ise uzmanların, sivil toplum kuruluşlarının (STK) ve halkın uyarılara rağmen verildiği ortaya çıktı.

"SAATLİ BOMBA OLDUĞUNU DEFALARCA SÖYLEDİK"

Nehirleri Gözlem Programı’nın koordinatörü Malu Ribeiro da, barajın bir saatli bomba olduğunu defalarca söylediklerini çünkü lisansının teknik alt yapıdan yoksun şekilde verildiğine işaret etti. Ribeiro doğru izleme yapılmadığını, çevre lisansının birkaç adımından sadece birine uyulduğunu, kurulum, işletme ve sonlandırma lisanslarının sorunlu olduğunu belirtti.

BRAZİL

6 EYALETTE YÜKSEK YER UYARISI YAPILDI

Öte yandan barajın yıkılmasıyla oluşan çamur denizinin Paraopeba Nehri’ne karıştığı ve su seviyesini yükseltebileceği uyarısı yapıldı. En az 6 eyalette, insanların nehir yataklarından yüksek yerlere çıkmaları konusunda uyarı yapıldı. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da, 300’den fazla kaybın olduğu tahmin edilen felaket bölgesine hareket etti.

"ÇEVRE FELAKETİ YAŞANACAK"

Minas Gerais Çevre Koruma Birliği Genel Müdürü Maria Dalce Ricas, “Bölgenin özellikleri nedeniyle çevresel zararlar kesinlikle çok büyük olacak. Çamur, Serra dos Dois Irmos'a iniyor, Belo Horizonte’de pek çok yolu kapattı. Paraopeba Nehri yönünde Atlantik Ormanı ve pek çok fauna var. Çamur kesinlikle ormanın bir bölümünü yok edecek. Suya ulaşamayan pek çok vahşi hayvan ölecek” ifadelerini kullandı.

Aynı şirketin bir başka barajı 2015 yılının Kasım ayında Mariana şehrinde çökmüş ve resmi rakamlara göre 19 kişi ölmüştü. STK’lar ise ölü sayısının daha fazla olduğunu çamura gömülen pek çok cesede ulaşılamadığını iddia etmişti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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