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Brezilya'daki cezaevinde güzellik rüzgarı esti

DÜNYA HABERLERİ  | 09.12.2018 10:07 | Son Güncelleme

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde bulunan Talavera Bruce yüksek güvenlikli cezaevindeki kadın mahkumlar arasında güzellik yarışması düzenlendi. Bu yıl 13.sü yapılan yarışmaya 10 mahkum katıldı. Miss Talavera Bruce olmak için rekabet eden kadın adaylar, podyumda çeşitli kıyafetler içinde yürüdü ve ünlü bir Brezilyalı mankenin, hapishane yetkililerin ve bir hakim bulunduğu jüri üyeleri önünde yeteneklerini sergiledi.

Diğer mahkumlar ve mahkum yakınlarının izlediği yarışmanın amacının cezaevindeki kadınların özgüvenlerini yeniden tesis etmek olduğu belirtildi. Brezilya’daki cezaevinde düzenlenen güzellik yarışmasından kareler.

Cezaevinde güzellik yarışması

Rio'daki Talavera Bruce Cezaevi'nde her yıl düzenlenen güzellik yarışması için hazırlıklar yapan mahkumlar.
Bu yıl 13.sü düzenlenen yarışmanın amacı, kadın mahkumların özgüvenlerini yeniden tesis etmek.
Sputnik'in haberine göre, Talavera Bruce Cezaevi'ndeki güzellik yarışmasına katılan kadın mahkumlar, podyumda plaj ve gece kıyafetleri içinde birinci olabilmek için yürüdü.
Yarışmacıların saç hazırlığı...
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki kadınlar için yüksek güvenlikli Talavera Bruce Cezaevi'nde düzenlenen güzellik yarışmasına katılan mahkumlardan biri.
Yarışmaya katılan on mahkumun podyumda yürümek için giydiği kıyafetler.
Cezaevinin adını taşıyan Miss Talavera Bruce 2018 yarışmasına katılan kadın mahkumlar.
Geçen yılki yarışmanın kazananı Mayana Rosa Alves (solda), podyuma çıkmaya hazırlanıyor.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Talavera Bruce Cezaevi'nde düzenlenen güzellik yarışmasına katılan ve geçen yılki yarışmayı kazanmış olan Mayana Rosa Alves.
Kendisini desteklemeye gelen annesiyle kucaklaşan yarışmacılardan biri.
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brezilya güzellik yarışması cezaevi

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