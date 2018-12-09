Brezilya'daki cezaevinde güzellik rüzgarı esti

Diğer mahkumlar ve mahkum yakınlarının izlediği yarışmanın amacının cezaevindeki kadınların özgüvenlerini yeniden tesis etmek olduğu belirtildi. Brezilya’daki cezaevinde düzenlenen güzellik yarışmasından kareler.

Cezaevinde güzellik yarışması

Rio'daki Talavera Bruce Cezaevi'nde her yıl düzenlenen güzellik yarışması için hazırlıklar yapan mahkumlar.

Bu yıl 13.sü düzenlenen yarışmanın amacı, kadın mahkumların özgüvenlerini yeniden tesis etmek.

Sputnik'in haberine göre, Talavera Bruce Cezaevi'ndeki güzellik yarışmasına katılan kadın mahkumlar, podyumda plaj ve gece kıyafetleri içinde birinci olabilmek için yürüdü.

Yarışmacıların saç hazırlığı...

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki kadınlar için yüksek güvenlikli Talavera Bruce Cezaevi'nde düzenlenen güzellik yarışmasına katılan mahkumlardan biri.

Yarışmaya katılan on mahkumun podyumda yürümek için giydiği kıyafetler.

Cezaevinin adını taşıyan Miss Talavera Bruce 2018 yarışmasına katılan kadın mahkumlar.

Geçen yılki yarışmanın kazananı Mayana Rosa Alves (solda), podyuma çıkmaya hazırlanıyor.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Talavera Bruce Cezaevi'nde düzenlenen güzellik yarışmasına katılan ve geçen yılki yarışmayı kazanmış olan Mayana Rosa Alves.