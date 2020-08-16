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Brezilya'daki Kurtarıcı İsa heykeli yeniden açıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2020 13:48 | Son Güncelleme

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde, yeni tip koronavirüs (Covid - 19) önlemleri kapsamında bir süredir ziyarete kapalı olan kentin simgelerinden Kurtarıcı İsa heykelinin çevresinde, heykelin tekrar açılması öncesi donanma mensupları tarafından dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Dezenfeksiyon çalışmalarının ardından kurdele kesilerek tekrar açılan heykele turistler akın etti.

Brezilya'daki Kurtarıcı İsa heykeli yeniden açıldı

Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde yer alan ülkenin en önemli iki turistik mekanı koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 ay önce kapatılmıştı.

Her yıl milyonlarca turist ağırlayan Kurtarıcı İsa heykeli ve Sugarloaf Dağı, donanma mensupları tarafından yapılan dezenfeksiyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı.

Dezenfeksiyon çalışmalarının ardından Kilise ve donanma ekibinin katılımıyla heykelin önünde kurdele kesme töreni gerçekleştirildi.

Eskiye oranla apasitesinin yarısıyla turist ağırlayacak Kurtarıcı İsa heykeline giriş yapılmadan önce her bir turistin ateşi ölçülecek. Ayrıca maske takmak da zorunlu.

BREZİLYA'DA SON DURUM

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 709 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki corona virüs kaynaklı ölü sayısı 107 bin 232’ye, vaka sayısı da 41 bin 576 artarak 3 milyon 317 bin 96’ya yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 686 bin 122 vaka ve 26 bin 613 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 404 bin 272 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Brezilya, "dünyada en fazla vaka görülen 2’inci ülke" konumunda bulunuyor.

İşte 5 ay sonra kapılarını tekrar açan Kurtarıcı İsa heykelinden turist manzaraları...

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