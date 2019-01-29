HABER

Brezilya Devlet Başkanı 3. kez operasyon geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 11:27 | Son Güncelleme

Eylül ayında seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan Bolsonaro, bağırsağındaki yararlanmadan kaynaklanan komplikasyonların tedavisi için ameliyat edildi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, eylül ayında seçim kampanyasında uğradığı bıçaklı saldırının ardından 3. kez operasyon geçirdi.

Brezilya'nın resmi haber ajansı Agencia Brasil'de yer alan habere göre, Bolsonaro, bağırsağındaki yararlanmadan kaynaklanan komplikasyonların tedavisi için 3.kez ameliyat edildi.

Bolsonaro'nun daha önce kalın bağırsağına takılan kolostomi torbasının çıkarıldığı ameliyat 4 saat sürdü.

Devlet Başkanı, ameliyatın ardından 10 gün boyunca Sao Paulo kentinde Albert Einstein Hastanesi'nde oluşturulacak geçici ofiste çalışmaya devam edecek.

Bolsonaro, 6 Eylül 2018'de Juiz de Fora kentindeki seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
(özel haber) Geleneksel ’Yüzük Oyunu’ gençlerin vazgeçilmezi(özel haber) Geleneksel ’Yüzük Oyunu’ gençlerin vazgeçilmezi
Uludağ'da kar motoruna alternatif, paletli minibüsUludağ'da kar motoruna alternatif, paletli minibüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ameliyat edildi Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro

En Çok Okunan Haberler

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

F.Bahçe'den Adebayor bombası

F.Bahçe'den Adebayor bombası

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'daki operasyonda ele geçirilen tabanca şeklindeki 20 bin uyuşturucu hap şaşkınlık yarattı

Kütahya'daki operasyonda ele geçirilen tabanca şeklindeki 20 bin uyuşturucu hap şaşkınlık yarattı

Kurtların av mesaisi! Fotokapana yakalandılar

Hepsi görüntülendi! Kurt sürüsü paramparça etti

İstanbul Kadıköy'de dehşet anları! Belediye işçileri denizde ceset görünce...

Temizlik yapan belediye işçileri korku içinde birbirini uyardı!

İstanbul'da ellerinde sopalarla dolaşan 15 Afgan gözaltında!

İstanbul'da ellerinde sopalarla dolaşan 15 Afgan gözaltında!

İşte Türkiye'nin ilk gastronomi müzesi

İşte Türkiye'nin ilk gastronomi müzesi

Emniyet'te 'vekil öğrenci' ve 'öğrenci' operasyonu!

Emniyet'te 'vekil öğrenci' ve 'öğrenci' operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.