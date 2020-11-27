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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Aşı yaptırmayacağım

27.11.2020 08:54 | Son Güncelleme:
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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Aşı yaptırmayacağım

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs aşısı yaptırmayacağını ve aşı yaptırmanın ülkede zorunlu hale getirilme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Aşı olmayacağım, bu benim hakkım” ifadelerini kullanan Bolsonaro, maske takmanın virüsün bulaşmasını önlemede etkili olduğuna dair çok az kanıt olduğunu da iddia ederek şüphelerini dile getirdi.

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ABD’den sonra dünyada en yüksek koronavirüs ölümünün gerçekleştiği ikinci ülke olan Brezilya’da, pandemi başladığı günden bu yana 171 bin 497 kişi hayatını kaybederken, 6 milyon 204 bin 570 kişide virüs tespit edildi.

Brezilya’da Mart ayında önce 2 kabine üyesi koronavirüse yakalanmış, sonraki hafta da Vatandaşlık Bakanı Onyx Lorenzoni ve Eğitim Bakanı Milton Ribeiro’nun koronavirüs olduğu açıklanmıştı. Son olarak Bilim ve Teknoloji Bakanı Pontes’in de koronavirüse yakalanmasıyla, kabinede koronavirüs olan bakan sayısı 5 olmuştu.

Temmuz ayında ise Bolsonaro ve eşine Kovid-19 teşhisi konmuştu.

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