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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan koronavirüs açıklaması: Basit bir grip

DÜNYA HABERLERİ  | 25.03.2020 21:55 | Son Güncelleme

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle acil durum kararı alan valilere tepki göstererek, virüs için "basit bir grip ve ufak bir soğuk algınlığı” ifadesini kullandı.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan koronavirüs açıklaması: Basit bir grip

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Bolsonaro, ülkesinin ulusal televizyon programında yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınını hafife alan açıklamalarda bulundu.

Bolsonaro, halka panik yapmamaları çağrısında bulunarak, "Normale dönmeliyiz. Toplu ulaşım yasağı ve kitlesel ev hapsi, koronavirüs tedbirlerine dahil edilmemeli." ifadelerini kullandı.

"OKULLAR KAPATMAK İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK"

Okulları ve marketleri kapatmanın anlamsız olduğunu dile getiren Bolsonaro, "Salgın 60 yaş ve üzeri insanları daha çok etkiliyor, okulları kapatmak için hiçbir neden yok." dedi. Bolsonaro, bazı medya kuruluşlarını “korku yaymakla” suçladı.

Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemleri daha önce "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren Bolsonaro, 18 Mart'ta ise maske takan bazı bakanlarıyla birlikte yaptığı açıklamada, salgının yayılmasını önlemek için alınan acil durum tedbirlerini, ekonomiyi ve dar gelirli aileleri desteklemek amacıyla mali yardım paketini duyurmuştu.

Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde 18 Mart'ta acil durum ilan edilmişti.

Brezilya'da dün binlerce kişi, Bolsonaro’nun koronavirüsü hafife alan açıklamalarına tepki gösterdi. Evlerinin balkonlarına çıkan birlerce kişi, gerekli önlemleri almamakla suçladığı Bolsonora’yı tencere tava çalarak protesto etti.

Brezilya’da, Kovid-19 nedeniyle 47 kişi öldü, 2 bin 274 vaka tespit edildi.

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro Kovid-19 koronavirüs

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