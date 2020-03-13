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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti! Açıklama geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2020 21:03 | Son Güncelleme

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını belirterek, "Medyada çıkan sahte haberlere inanmayın" ifadesini kullandı.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti! Açıklama geldi

Bolsonaro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisine uygulanan Kovid-19 testinin negatif çıktığı bilgisini aktararak, "Medyada çıkan sahte haberlere inanmayın" değerlendirmesinde bulundu.

OĞLU DA İDDİALARI YALANLAMIŞTI

ABD ve Brezilya basınında çıkan haberlerde, Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'de Kovid-19 tespit edilmesinin ardından Bolsonaro'ya yapılan testin sonuçlarının da pozitif olduğu iddia edilmiş, Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro iddiaları yalanlamıştı.

Wajngarten, ABD ve Brezilya Devlet başkanlarının görüştüğü toplantılar ile akşam yemeğine katılmış ve Instagram hesabından Trump ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.


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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro koronavirüs

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