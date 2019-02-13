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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro yoğun bakımdan çıkarak taburcu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 23:35 | Son Güncelleme

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ameliyat sonrasında yakalandığı zatürreden kaldırıldığı yoğun bakımdan çıkarak taburcu oldu.Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçtiğimiz Eylül ayında Devlet Başkanlığı Seçimi kampanyası sırasında karın bölgesinden bıçaklandı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ameliyat sonrasında yakalandığı zatürreden kaldırıldığı yoğun bakımdan çıkarak taburcu oldu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçtiğimiz Eylül ayında Devlet Başkanlığı Seçimi kampanyası sırasında karın bölgesinden bıçaklandı. Bıçaklı saldırı sonrasında tedavi altına alınan Başkan Bolsonaro, kolostomi torbasının çıkarılması için yeni bir ameliyat daha geçirdi. Operasyonun başarılı geçmesine rağmen Bolsonaro, bu sefer zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı. Bolsonaro, 17 gün önce kaldırıldığı Sao Paulo’daki Albert Einstein Hastanesinden taburcu edildi. Polis eskortu eşliğinde Congonhas Havaalanına geçen Bolsonaro, başkent Brasilia’ya hareket etti.

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Devlet Başkanlığı Sözcüsü Otavio Do Rego Barros, Bolsonaro’nun bugün için planlanmış bir randevusu olmadığını ama yeniden çalışmaya başlamak için heyecanlı ve istekli olduğunu söyledi. Yerel basının iddiasına göre Başkan, sabahları Fransız tostu, iki ıslak kurabiye ve pişmiş meyve yiyor.

Bu arada Brezilya’nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun politikalarının Amazon Ormanları’na zarar verdiğini iddia eden ABD’li protestocular, Brezilya’nın ABD Büyükelçiliği ve New York’taki Birleşmiş Milletler binası önünde protesto düzenleyecek.

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