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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’dan silah yasasına ilişkin ilginç açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 23:01 | Son Güncelleme

Brezilya’da silaha erişimi kolaylaştıran yasayı onaylayan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, “Biri evime girerse kafasına sıkmak zorundayım” sözleri ile yasayı savundu.8 Mayıs’ta yürürlüğe giren halkın silah sahibi olmasını kolaylaştıran yasa nedeniyle eleştirilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, açıklamalarıyla yeniden eleştirilerin hedefi haline geldi.

Brezilya’da silaha erişimi kolaylaştıran yasayı onaylayan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, “Biri evime girerse kafasına sıkmak zorundayım” sözleri ile yasayı savundu.
8 Mayıs’ta yürürlüğe giren halkın silah sahibi olmasını kolaylaştıran yasa nedeniyle eleştirilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, açıklamalarıyla yeniden eleştirilerin hedefi haline geldi. Seçim kampanyasında silah sahibi olmanın kolaylaştırılacağını söyleyerek oy toplayan Bolsonaro, geçtiğimiz Çarşamba günü meclisten geçen silah yasasını onayladı. Katıldığı bir radyo programında “Örneğin ben bir erkek olarak evime bir erkek girerse eşimi savunmak zorundayım. Orada kafasına sıkmak zorundayım" diyerek silah yasasını savunan Bolsonaro, tepkileri yeniden üzerine çekti.
Brezilya’da yürürlüğe giren silah yasası, dünyadaki en yüksek cinayet oranlarına sahip olan ülkede şiddeti artıracağı gerekçesiyle eleştiriliyor. Jair Bolsonaro, 1 Ocak’ta yemin edip göreve başlamasının ardından yaptığı konuşmada iyi vatandaşların kendini savunabilmesi için silah yasasının serbestleştirileceğini ifade etmişti.

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