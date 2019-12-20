O lider en büyük sınavını kendi oğluyla veriyor!

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun Senatör oğlu Flvio Bolsonaro’nun çikolata dükkanının da dahil olduğu toplamda 24 mülkü yolsuzlukla mücadele müfettişleri tarafından baskına uğradı.

Basılan mülkler arasında Flavio Bolsonaro’nun eski danışmanları ve Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun eski karısının aile üyelerine ait mülkler de bulunuyordu.

Senatör olan Flvio Bolsonaro, 2003’ten 2018’e kadar Rio de Janeiro eyalet milletvekiliydi. Soruşturma, Bolsonaro’nun milletvekili olduğu dönemde var olmayan çalışanlara kamu fonları üzerinden ödemeler yapılmasıyla ilgili olarak açıldı. Rio de Janeiro Eyalet Savcılığı ayrıca Flvio Bolsonaro’nun eski yardımcılarından Fabrcio Queiroz’un da hayali işçi maaşlarının ödenmesi ve bu şekilde para aklamasına yardım etme şüphesiyle soruşturulduğunu açıkladı.

Flvio Bolsonaro ise bu iddiaları “Şimdi de eşimle birlikte kendi birikimlerimizle satın aldığımız çikolata dükkanımız üzerinden bana saldırıyorlar. Para aklamak isteseydim dış denetimlere tabii tutulan bir markanın dükkanını açar mıydım?" dedi.