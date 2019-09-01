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Brezilya Devlet Başkanı fıtık ameliyatı olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 22:35 | Son Güncelleme

Brezilya Devlet Başkanı fıtık ameliyatı olacak

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun gelecek hafta fıtık ameliyatı olacağı bildirildi.

Hastane yetkilileri, Bolsonaro'nun, geçen yıl seçim kampanyası sırasında bıçaklanmasının ardından yapılan tıbbi operasyonlara ek olarak fıtık ameliyatı olacağını belirtti.

Devlet başkanının sağlığının iyi olduğunu belirten yetkililer, rutin kontroller sırasında Bolsonaro'da fıtık tespit edildiğini açıkladı.

Yetkililer, gelecek hafta pazar günü Devlet Başkanı Bolsonaro'nun fıtık ameliyatı olacağını kaydetti.

Bolsonaro, geçen sene seçim kampanyası için gittiği Juiz de Fora kentinde katıldığı bir programda karnından bıçaklanmıştı.

Mahkeme, Bolsonaro’yu bıçaklayan Adelio Bispo de Oliveira'nın akli dengesinin yerinde olmadığına ve süresiz olarak akıl hastanesinde tutulmasına karar verilmişti.

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brezilya Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro fıtık ameliyatı

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