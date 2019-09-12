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Brezilya Dışişleri Bakanı Araujo: “Brezilya’yı işgal etmek için Amazon yangınını kullanıyorlar”

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2019 10:09 | Son Güncelleme

Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, “Brezilya’yı işgal etmek için Amazon yangınını kullanıyorlar” dedi.Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, ABD ziyareti kapsamında Washington’da Heritage Vakfında katıldığı bir etkinlikte Amazon yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, “Brezilya’yı işgal etmek için Amazon yangınını kullanıyorlar” dedi.
Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, ABD ziyareti kapsamında Washington’da Heritage Vakfında katıldığı bir etkinlikte Amazon yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Brezilya hükümetini Amazonları yakmakla suçlamanın dünya çapında bir komplo olduğunu söyleyen Araujo, bu bahanenin uluslararası yaptırımlardan yabancı müdahalelere kadar her türlü eylemi haklı gösterebileceğini ifade etti. Araujo, “Tabii ki gezegeni yok eden bir ülkeyle ilgili her şey önerilebilir. Savaş, ticari yaptırımlar gibi. Gerçek şu ki birçok kişi bu akıl yürütmenin tüm adımlarının yanlış olduğunu bilir" dedi.
Küresel ısınmanın nedenleriyle ilgili bilimsel kanıt bulunmadığını savunan Araujo, iklim değişikliğini tanımadıkları için kendilerini sorgulayan grupların muhafazakar bir mahkeme kurduklarını ve daha önce ABD’ye yaptıkları gibi şimdi de Brezilya’yı dışlamaya çalıştıklarını ifade etti. Uluslararası toplumun Brezilya’yı işgal etmek için Amazon yangınını kullandığını söyleyen Araujo, “Demokratik tartışmayı sonlandırmak istiyorlar. Bir savaşın ahlak dışı karşılığı, temel özgürlüklere aykırı kamu politikaları ve kısıtlamalar getirmektir” dedi.

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