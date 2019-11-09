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Brezilya eski devlet başkanı Lula serbest bırakıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.11.2019 12:52 | Son Güncelleme

Brezilya’da yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu bulunan eski devlet başkanı Lula serbest bırakıldı.

Brezilya eski devlet başkanı Lula serbest bırakıldı

Arjantin, Küba ve Venezuela devlet başkanları tahliyeyi memnuniyetle karşıladı.Brezilya'da yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu olan eski devlet başkanı Lula hakkında cuma günü erken tahliye kararı verildi. 74 yaşındaki solcu siyasetçi kararın ardından 580 gündür tutuklu olduğu Curitiba'daki polis merkezinden serbest bırakıldı. Avukatları ve İşçi Partisi (PT) Genel Başkanı Gleisi Hoffman ile polis merkezinden ayrılan Lula'yı dışarıda sevenleri sevinç gösterileriyle karşıladı. Kalabalık sık sık "Lula serbest" sloganı attı. Yumruğunu havaya kaldıran Lula taraftarlarına sarılarak onlarla selamlaştı.

Lula burada yaptığı konuşmada "Brezilya devletinin çürümüş kısmı, yargı, milletvekilleri, savcılık ve polis; solu, İşçi Partisi'ni ve Lula'yı kriminalize etmeye çalışıyor" dedi. 19 ay boyunca Curitiba'daki polis merkezi önünde serbest bırakılmasını talep eden taraftarlarına teşekkür eden Lula "Dayanmamı sağlayan demokrasinin besini oldunuz" diye konuştu.

Brezilya'da Yüksek Mahkeme kısa süre önce birinci ve ikinci dereceden hüküm giymiş olanların tüm yargı yolları tükeninceye kadar tutuksuz yargılanmasına hükmetmişti. Yargıçlar tüm yargılama yolları tükeninceye dek masumiyet karinesi gereği tutuklu yargılamanın doğru olmadığına karar vermişti. Brezilya'da böylece aralarında Lula'nın da olduğu binlerce hükümlünün serbest bırakılmasının yolu açılmıştı.

Rüşvet iddiasından tutuklanmıştı

2003 – 2010 yılları arasında devlet başkanlığı görevini yapan Lula 2017 yılında yolsuzluktan suçlu bulunmuştu. Nisan 2018'den beri tutuklu bulunan Lula'nın cezası Yüksek Mahkeme tarafından daha önce 12 yıldan 8 yıla düşürülmüştü. Lula'nın devlet şirketi Petrobras ihalelerini inşaat firması OAS'ye verme karşılığında şirketten rüşvet olarak lüks bir daire aldığı belirtiliyor. Lula bu iddiaları reddediyor.

Eski devlet başkanı ayrıca şubat ayında bir başka yolsuzluk davasında da 13 yıl hapse mahkum olmuştu. Lula hakkında başka yolsuzluk davaları da bulunuyor.

Devlet başkanlığı döneminde hayata geçirdiği sosyal programlarla milyonlarca kişiyi yoksulluktan çıkaran Lula, Güney Amerika'da solun önemli figürlerinden sayılıyor.

Tahliyeye tepkiler olumlu

Arjantin'in yeni seçilen devlet başkanı Alberto Fernandez tahliyeden ötürü Lula'yı tebrik etti. Fernandez, açıklamasında Lula'yı gösterdiği "cesaret" ve "kişisel bütünlüğü" nedeniyle övdü. Arjantin'in eski devlet başkanı Cristina Kirchner de yolsuzluk davasını "Latin Amerika'daki en büyük yargı istismarlarından biri" olarak tanımladı. Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Kirchner Lula'nın tutuklanmasının "hukuka aykırı" olduğunu belirtti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de tahliyeyi "halkların, dayanışmanın ve hakikatin bir zaferi" olarak tanımladı. Diaz-Canel, Lula'nın "yorulmaz bir savaşçı" olduğunu söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında "Yaşasın Brezilya! Yaşasın Lula!" dedi. "Lula'yı tekrar sokakta görmekten" ötürü duygulandığını belirten Maduro, siyasetçinin Brezilya, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri için "harika bir lider" olduğunu belirtti.

dpa, AFP / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

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