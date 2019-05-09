HABER

Brezilya Eski Devlet Başkanı Michel Temer hapse dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 06:54 | Son Güncelleme

Brezilya Mahkemesi, yolsuzluk yapmak ve suç örgütü lideri olmakla suçlanan Michel Temer'in tekrar cezaevine dönmesine karar verdi

Brezilya 2. Federal Bölge Mahkemesi, Angra 3 nükleer santralinin yapımında yolsuzluk yapmak ve suç örgütü lideri olmakla suçlanan eski Devlet Başkanı Michel Temer'in tutuklanarak tekrar cezaevine gönderilmesine oy çokluğu ile karar verdi.

Temer, 2. Federal Bölge Mahkemesinin kararı sonrasında evinin önünde bekleyen yerel basın mensuplarına, perşembe günü gönüllü olarak mahkemeye gideceğini söyledi.

Angra 3 nükleer santral inşaatının yüklenici firmalarından Engevix mühendislik firmasının sahibinin iddiaları ve Cumhuriyet Başsavcılığının araştırmaları sonrası rüşvet almak ve yolsuzluk yapmakla suçlanan Michel Temer, 21 Mart tarihinde Rio de Janeiro 7. Federal Ceza Mahkemesinin kararı ile tutuklanmıştı.

Michel Temer, 4 gün tutuklu kaldıktan sonra, avukatlarının itirazı neticesinde 25 Mart tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

"Arındırma operasyonu" kapsamında tutuklanıp, serbest bırakılan Temer hakkında araştırmalarına devam eden Cumhuriyet Başsavcılığı, eski başkanın liderlik ettiği suç örgütünün yaptığı yolsuzluğun 1,8 milyar Brezilya realine (450 milyon dolar) ulaştığını açıklamıştı.

Eski başkan, suçlamaları reddederken, soruşturmada kanıt bulunmadığını iddia etmişti.

Rio de Janeiro 7. Federal Ceza Mahkemesi Yargıcı Marcelo da Costa Bretas, Nisan ayında Michel Temer'e karşı "yolsuzluk, zimmete para geçirme ve para aklama" nedeniyle yapılan iki suç duyurusunu daha kabul ederek, eski başkanın "araba yıkama" operasyonu kapsamında da yargılanmasına karar vermişti.

PARTNERSadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...Sadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...
Ani manevra felaketle sonuçlandı! Otoyol savaş alanına döndüAni manevra felaketle sonuçlandı! Otoyol savaş alanına döndü
Alevler bir anda tüm fabrikayı sardı!Alevler bir anda tüm fabrikayı sardı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Araç Yıkama Operasyonu Eski Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer Yolsuzluk Operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım oran verdi! Önemli açıklamalar

Binali Yıldırım oran verdi! Önemli açıklamalar

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!

İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!

Trump imzaladı! ABD'den İran'a karşı yeni yaptırım kararı

Trump imzaladı! ABD'den İran'a karşı yeni yaptırım kararı

Ünlü iş insanı saunada ölü bulundu

Ünlü iş insanı saunada ölü bulundu

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın gözü Çanakkale'de! 2 gün sürecek

Dünyanın gözü Çanakkale'de! 2 gün sürecek

Adana'da korkunç gece! Otomobilini vermedi diye kafasına balta sapladı

Adana'da korkunç gece! Otomobilini vermedi diye...

Köpeğe çarpamamak için aniden manevra yaptı! Otoyol savaş alanına döndü!

Ani manevra felaketle sonuçlandı! Otoyol savaş alanına döndü

Adana'da korku dolu gece! Alevler bir anda tüm fabrikayı sardı!

Alevler bir anda tüm fabrikayı sardı!

MHP'li Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi başından vuruldu

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

Gri Kategori’de aranan 2 terörist öldürüldü!

Gri Kategori’de aranan 2 terörist öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.