Brezilya fönü zararlı mı?

Brezilya fönü Türkiye'ye geldiğinden beri, eldiven kullanılması gereken, solunmaması gereken ve gözlere dikkat edilmesi gereken bir ürün olduğundan bahsettik. Bu ürünün kanserojen olduğunu da söyledik.

Fakat şunu öğrendik ki, oran düşse bile maşa uygulandığında, Brezilya fönünde çok dikkat edilmesi gereken sağlık sorunları ortaya çıktığına şahit olduk. Gözlerde yanma, baş ağrısı, burunda tıkanıklık belirtilerine bakılırsa, hem kendi sağlığımız hem müşterimizin sağlığı açısından çok tehlikeli olduğu kanısına vardık.

Şu anda Türkiye'de bütün kuaförler bunun bilincindedir. Formaldehit olmayan ürünler kesinlikle tavsiye edilmektedir.



