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Brezilya fönü zararlı mı?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 04.01.2021 16:00 | Son Güncelleme:
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Brezilya fönünün ana bileşenlerinden biri kanserojen olduğu kanıtlanmış bir kimyasal olan formaldehittir. Saç uzmanı İlker Yavrutürk Brezilya fönünün zararlarını bakın nasıl anlattı.

Brezilya fönü Türkiye'ye geldiğinden beri, eldiven kullanılması gereken, solunmaması gereken ve gözlere dikkat edilmesi gereken bir ürün olduğundan bahsettik. Bu ürünün kanserojen olduğunu da söyledik.

Fakat şunu öğrendik ki, oran düşse bile maşa uygulandığında, Brezilya fönünde çok dikkat edilmesi gereken sağlık sorunları ortaya çıktığına şahit olduk. Gözlerde yanma, baş ağrısı, burunda tıkanıklık belirtilerine bakılırsa, hem kendi sağlığımız hem müşterimizin sağlığı açısından çok tehlikeli olduğu kanısına vardık.

Şu anda Türkiye'de bütün kuaförler bunun bilincindedir. Formaldehit olmayan ürünler kesinlikle tavsiye edilmektedir.


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