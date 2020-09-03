Brezilya Futbol Federasyonu'ndan kadın ile erkek oyuncular arasında eşit ücret kararı

Bu kararla Brezilya kadın milli futbol takımının nispeten daha az tanınan oyuncuları, Neymar gibi dünya çapında yıldızlaşan isimlerle aynı ücreti almaya başlayacak.

Yorumcular, Brezilya'da futbolun kalitesi ve şanı göz önünde bulundurulduğunda bu kararın dünyanın geri kalanına da güçlü bir işaret gönderdiğini söylüyor.

Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Caboclo, 'cinsiyet ayrımcılığı olmadığını' söyledi ve Dünya Kupası'nda yarışan kadın milli oyuncuların da erkek oyuncularla eşit ücret alacağını ifade etti.

Brezilya'da kadın futbolundan sorumlu koordinatör Aline Pellegrini kararı "Bir hayalin gerçekleşmesi" olarak niteledi.

Günlük ödenen ücret eşitlenirken, Olimpiyatlara katılan oyunculara verilecek para ödüllerinin de kadın ve erkek oyuncular arasında eşit seviyeye getirileceği belirtildi.

Futbolda eşit ücret uygulamasını benimseyen diğer ülkeler arasında Avustralya, Norveç ve Yeni Zelanda da var.

ABD'de eşit ücret davası reddedildi

Dünya Kupası'nın son sahibi olan ABD Kadın Milli Futbol Takımı, 2019 yılı Mart ayında ABD Futbol Federasyonu'nu hakkında ücret ve şartlardaki eşitsizlik iddiaları nedeniyle dava açılması talebinde bulunmuştu. Hakim davayı reddetti ama takım Mayıs ayında temyize başvurdu.

Brezilya Futbol Federasyonu, kararın kadın milli takımına ve İsveçli teknik direktörleri Pia Sundhage'e Mart ayında iletildiğini söyledi.

Yeni eşit ücret kararı gelecek yıl Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda ve bir sonraki kadın- erkek Dünya Kupası maçlarında uygulanacak.

Brezilya Erkek Milli Futbol Takımı beş defa Dünya Kupası'nın sahibi olarak rekor kırdı. Brezilya Kadın Milli Futbol takımı da 2007'de Dünya Kupası finali oynadı ve Olimpiyatlarda 2004-2008 arasında ardı ardına finale kaldı.

