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Brezilya, G7 ülkelerinin Amazon yangınları için yardım teklifini reddetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.08.2019 10:18 | Son Güncelleme

Brezilya hükümeti, Amazon yangınlarıyla mücadele için G7 ülkelerinin hazırladığı 20 milyon dolarlık yardımı reddedeceklerini açıkladı.Fransa’nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’nde liderler, dünya oksijeninin yüzde 20’sini üreten Amazon yağmur ormanlarındaki yangınlar için 20 milyon dolarlık bağış yapma kararı almıştı.

Brezilya hükümeti, Amazon yangınlarıyla mücadele için G7 ülkelerinin hazırladığı 20 milyon dolarlık yardımı reddedeceklerini açıkladı.
Fransa’nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’nde liderler, dünya oksijeninin yüzde 20’sini üreten Amazon yağmur ormanlarındaki yangınlar için 20 milyon dolarlık bağış yapma kararı almıştı. Brezilya hükümeti bugün G7 ülkelerinin yardımını reddedeceklerini duyurdu. Bolsonaro’nun kabine şefi Onyx Lorenzoni yaptığı açıklamada, "Teşekkürler, ama bu kaynaklar Avrupa’yı yeniden ağaçlandırmak için daha uygun olabilir” dedi. “Macron, dünya mirasının bir parçası olan bir katedralde öngörülebilir bir yangını bile engelleyemedi ve bize ülkemiz için ders vermek istiyor” sözleriyle Macron’u eleştiren Lorenzoni, Brezilya’nın herhangi bir ulusa yerli ormanlarını nasıl koruyacağını öğretebileceğini ifade etti.
Dün sona eren G7 zirvesine ev sahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirve kapsamında Amazon yangınlarının ele alınacağını söylemişti. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise Macron’u “sömürgeci” gibi davranmakla suçlamıştı.

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