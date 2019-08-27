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Brezilya G7 yardımını kabul etmedi

27.08.2019 10:49 | Son Güncelleme

G7 ülkelerinin Amazon bölgesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları için Brezilya’ya 20 milyon dolar tutarında katkı sunma isteği Brezilya hükümeti tarafından reddedildi.

Brezilya hükümeti, G7 ülkelerinin Amazon bölgesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katkı sunmak için sunduğu yaklaşık 20 milyon dolar hacmindeki acil yardım önerisini kabul etmedi. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kabine şefi Onyx Lorenzoni, Pazartesi günü yaptığı açıklamada söz konusu 20 milyon doların Avrupa'daki ormanların yeniden ağaçlandırılması için kullanılmasını tavsiye etti. Brezilya Devlet Başkanlığı ofisinden AFP haber ajansına yapılan açıklamada da acil yardımın reddedildiği doğrulandı.

Fransa‘nın Biarritz kentinde bir araya gelen G7 ülkelerinin liderleri, Amazon ormanlarında yaşanan yangınlara müdahelede kullanılmak üzere Brezilya'ya acil yardımda bulunma kararı almış, zirvenin ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yapılan parasal yardımla yangın söndürme uçaklarının finanse edilmesini desteklemek istediklerini dile getirmişti.

Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles tarafından ilk etapta memnuniyetle karşılanan destek, daha sonra Lorenzoni tarafından geri çevrildi. Kabine şefi Onyx Lorenzoni, ayrıca Macron'un kendi ülkesindeki ve Fransız sömürgelerindeki sorunlarla ilgilenmesinin daha iyi olacağını ifade etti.

Bolsonaro-Macron gerginliği

Brezilya hükümeti geçtiğimiz günlerde Amazon Ormanları'ndaki yangınları G7 Zirvesi'nin gündemine alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u defalarca sert bir dille eleştirmişti. Güney Amerika'nın en büyük ülkesi olan Brezilya'nın Devlet Başkanı Bolsonaro, Macron'un sömürgeci bir anlayışa sahip olduğunu ve Amazonlardaki yangını araçsallaştırdığını savunmuştu.

Bolsonaro ayrıca Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron hakkında da cinsiyetçi söylemlerde bulunmuş ve Emmanuel Macron bunun üzerine "Ne diyebilirim? Bu Brezilyalılar açısından çok üzücü bir durum. Brezilyalılar harika bir halk ve herhalde devlet başkanlarından utanıyorlardır. Umarım yakın bir zamanda nasıl davranması gerektiğini bilen birini devlet başkanlığına seçerler" ifadelerini kullanmıştı.

AFP / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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