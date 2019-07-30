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Brezilya hapishanesinde kanlı çete kavgası

30.07.2019 09:05 | Son Güncelleme

Brezilya'da bir cezaevinde tutuklu bulunan mahkumlar arasında çıkan çete kavgasında en az 57 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya hapishanesinde kanlı çete kavgası

Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletinde yer alan Altamira hapishanesinde, iki çete arasında çıkan kavgada en az 57 kişi öldü. Ceza infaz kurumu idaresinden yapılan açıklamada, Pazartesi günü hapishanede yaşanan şiddet olaylarında 16 mahkumun başının kesilerek öldürüldüğü belirtildi.

Şiddet olaylarının çetelerden birinin hapishanede diğer çete üyelerinin kaldığı bölümü basıp çıkışı kapatması ve ardından burayı ateşe vermesiyle başladığı, 41 kişinin burada dumandan boğularak hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Jarbas Vasconcelos olaylarla ilgili olarak, "Bu bir çete savaşı" şeklinde konuştu. Brezilya’nın en güçlü çetelerinden Comando Vermelho'nun (Kızıl Komandolar) üyelerinin yerel bir çete olan Comando Classe A (A Sınıf Komando) üyelerinin saldırısına uğradığı açıklandı. Olaylar sırasında ayrıca iki gardiyanın da kısa süreliğine rehin alındığı ifade ediliyor. Vasconcelos "Bu hedefi belli bir saldırıydı. Mahkumlar diğer çeteyle hesaplaştıklarını ve amaçlarının isyan çıkartmak olmadığını göstermek için gardiyanları hemen serbest bıraktı" diye konuştu.

Vahşet görüntüleri kamerayla kaydedilip, sosyal medyada da paylaşıldı. Yaşananların ardından şiddet olaylarına karışan 46 mahkumun federal hapishanelere gönderilmesi direktifi verildi.

Mahkum sayısında dünyada üçüncü

Brezilya hapishaneleri 720 binle mahkumla dünya genelindeki en kalabalık üçüncü mahkum nüfusunu barındırıyor. Mahkumların aşırı kalabalık koğuşlarda tutulduğu hapishanelerde sık sık ölümle biten kavgalar, ayaklanmalar ve firar denemeleri yaşanıyor.

Brezilya'daki dört hapishanede geçen Mayıs ayı sonunda iki gün içinde en az 55 mahkum öldürülmüştü. Hapishane koğuşları sıklıkla uyuşturucu çeteleri tarafından kontrol ediliyor.

AFPdpa/BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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