Brezilya hükümeti Venezuela sınırına asker gönderecek

SAO PAULO (AA) - Brezilya hükümetinin, ülkedeki Venezuelalı göçmenlere yönelik saldırılar nedeniyle sınıra yakın Pacaraima kasabasına asker göndereceği bildirildi.
Brezilya resmi haber ajansı Agencia Brasil'de yer alan haberde, Kamu Güvenliği Bakanlığının Pacaraima'ya en az 60 asker göndermeyi planladığı belirtildi.
Pacaraima kasabasında bir dükkan sahibinin bıçaklanması ve soygun yapılması üzerine halk, göçmenleri protesto etmek için sokaklara dökülmüştü.
Eylemciler, soygundan dört göçmeni sorumlu tutarak bölgedeki göçmenlere saldırmıştı. Saldırıya uğrayan birçok Venezuelalı, sınırı aşarak ülkelerine dönmek zorunda kalmıştı.
Gasbedilen Brezilyalı dükkan sahibinin, hastanede tedavi altına alındığı belirtilmişti.
Venezuelalılar, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle Brezilya'ya geçiş yapıyor.
Pacaraima'ya 50 bin göçmenin geçtiği tahmin ediliyor.
Hamza Dağ'dan Abdullah Gül'e çok ağır sözler
Kars ağustos ayında kışı yaşadı! Her yer beyaza büründü
Apple mağazasında şoke eden olay!
ABD bunu konuşuyor! Trump'ın 'Blackwater' planı
İzmir'de korkunç olay! Çekyatın içinde kadın cesedi bulundu
ABD’li Senatör Reed: “Trump’ın stratejik bir planı yok”
Kahreden haber! Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
AK Parti Kongresinde Trump'ın ruhu dolaşıyordu!
Aziz Kocaoğlu’ndan CHP'ye 'Kan kaybediyoruz' mesajı!
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum