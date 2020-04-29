Devlet başkanı hafife alsa da ölü sayısı Çin'i geçti

Brezilya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 474 artışla 5 bin 17'ye, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 5 bin 385 artarak 71 bin 886'ya yükseldi.

Son ölü sayısıyla birlikte Brezilya, koronavirüsün çıktığı ve şimdiye kadar 4 bin 633 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Çin’i geride bıraktı.

32 bin 544 kişinin iyileştiği ülkede hayatını kaybeden 1156 kişinin ölüm sebebi ise araştırılıyor.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

Öte yandan, Kovid-19’u basit bir gribe benzeten ve her fırsatta işlerin tekrar açılması gerektiğini savunan, eyalet valileri tarafından hastalığın yayılmasını yavaşlatmak için getirilen kısıtlamalara da tahammül edemediğini söyleyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya ölü sayısındaki artış soruldu.

Bolsonaro, "Ne yani? Onun için üzgünüm. Ne yapmamı istiyorsunuz" diye yanıtladı.

İkinci adının "Mesih" anlamına gelen Messias olduğuna işaret eden Bolsonaro, "Ancak mucizeler yaratamam" diye ekledi.



