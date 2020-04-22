Brezilya, Kovid-19 ile mücadelede stadyumları hastaneye dönüştürüyor

Kovid-19 vaka sayısının artışıyla sağlık sistemi adeta çöküşün eşiğine gelen Brezilya'da stadyumlar, geniş kapasiteli sağlık kompleksleri haline dönüştürülüyor.

Sao Paulo'daki Pacaembu Stadyumu'nda 1 Nisan'da hizmete giren 200 yataklı sahra hastanesinde çalışan Edivaldo Lopes dos Santos, bu ünlü stadyumun bu şekilde kullanılacağını hayal dahi etmediğini söyledi.

Sao Paulo Belediye Başkanı Bruno Covas da yaptığı açıklamada, stattaki sahra hastanesine Kovid-19'u görece daha hafif geçiren hastaların getirildiğini dile getirdi.

Brezilya'da salgından en çok etkilenen Sao Paulo'da eyalet genelinde Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 580'e yükselirken, salgın sebebiyle 1037 kişi hayatını kaybetti.

2 BİN 300 EK YATAK

Rio de Janeiro'daki Maracana Stadyumu'na inşa edilen 400 yataklı sahra hastanesinin 30 Nisan'da hizmete gireceği belirtiliyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro'da 8 sahra hastanesi inşa ediliyor.

Mayıs ortasına kadar bitirilmesi planlanan sahra hastanelerinin toplam yatak kapasitesinin 2 bin 300 olduğu ifade ediliyor.