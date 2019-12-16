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Brezilya Kudüs'te ticari temsilcilik açtı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.12.2019 13:03 | Son Güncelleme

Kudüs’te ticari temsilcilik açan Brezilya, büyükelçiliğini de bu kente taşımaya hazırlanıyor.

Netanyahu, Brezilya Büyükelçiliği'nin 2020’de Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacağını duyurdu.ABD'nin Tel Aviv'deki İsrail elçiliğini Kudüs'e taşıma kararının ardından aynı şekilde büyükelçiliğini bu kente alacağını açıklayan Brezilya, taşınmayla ilgili ilk adımını Kudüs'te bir ticari temsilcilik açarak atmış oldu.

Pazar günkü açılışa katılan Brezilya'nın aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro, ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını savundu. Oğul Bolsonaro, attıkları adımın Brezilya'nın büyükelçiliği taşıma yönündeki kararlılığının göstergesi olduğunu söyledi. Başbakan Benyamin Netanyahu'nun da hazır bulunduğu törende parlamento üyesi Bolsonaro, Brezilya'nın bu şekilde "Latin Amerika'nın geri kalan kısmı için örnek oluşturmayı" amaçladığını söyledi.

Bolsonaro elçilik binasının taşınmasıyla ilgili tarih vermezken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Brezilya Devlet Başkanı'ndan büyükelçilik binasının gelecek yıl taşınacağı güvencesini aldığını söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Ocak ayında ülkesinin İsrail'e desteğini dile getirmiş ve ABD Başkanı Donald Trump'ın izinden giderek büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacaklarını söylemişti. ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyarak uluslararası toplumun tepkisini çekmişti.

Kudüs'ü hem İsrailliler hem de Filistinliler başkentleri olarak tanıyor. Kentin tartışmalı statüsünden ötürü onlarca yıldır mevcut olan diplomatik uzlaşı kapsamında ülkeler büyükelçiliklerini Kudüs'e açmıyordu. Trump'ın açtığı yoldan şu ana kadar Guatemala da giderken, Macaristan da Kudüs'te bir ticari temsilcilik açmıştı.

Bolsonaro daha önce taşınma sinyali vermiş ancak üst düzey siyasi yetkililer sözkonusu kararın ülkenin Arap ülkeleriyle ticari ilişkilerine zarar verebileceğinden ötürü geri adım atmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

BÜ,TY

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