Brezilya Lideri Bolsonaro'nun İkinci Corona Virüsü Testi de Pozitif Çıktı

Daha önce Corona virüsü salgınına yakalandığı açıklanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun ikinci testinin de pozitif çıktığı açıklandı.

Brasilia’daki Alvorada Sarayı’nın önünde gazetecilere açıklama yapan Bolsonaro, önümüzdeki günlerde bir kez daha test yaptıracağını söyledi. Bolsonaro, Alvorada Sarayı'nda kendisini karantinaya almış durumda.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, hidrosiklorokin ilacının, kendisinin Corona virüsüyle baş etmesine yardımcı olduğunu iddia ediyor. Ancak uzmanlar, aslen bu yönde bilimsel bir veri bulunmadığını belirtiyorlar.

Bolsonaro, salgının başından bu yana Corona virüsü salgınının abartılmaması gerektiğini, salgının ekonomik etkilerinin hastalıkla yarattığı etkiden daha büyük olacağını savunuyor. Bu sebeple de Bolsonaro, karantina uygulamalarına karşı çıkıyordu.

Brezilya, hali hazırda tüm dünyada ABD’nin ardından salgının en kötü etkilediği ülke durumunda. Brezilya’da son açıklanan verilere göre vaka sayısı, 2 milyona yaklaştı. Salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı da 75 bini aştı.

