HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Brezilya Lideri Bolsonaro'nun İkinci Corona Virüsü Testi de Pozitif Çıktı

Brezilya Lideri Bolsonaro'nun İkinci Corona Virüsü Testi de Pozitif Çıktı

16.07.2020 12:33 | Son Güncelleme

Daha önce Corona virüsü salgınına yakalandığı açıklanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun ikinci testinin de pozitif çıktığı açıklandı

Brezilya Lideri Bolsonaro'nun İkinci Corona Virüsü Testi de Pozitif Çıktı

Daha önce Corona virüsü salgınına yakalandığı açıklanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun ikinci testinin de pozitif çıktığı açıklandı.

Brasilia’daki Alvorada Sarayı’nın önünde gazetecilere açıklama yapan Bolsonaro, önümüzdeki günlerde bir kez daha test yaptıracağını söyledi. Bolsonaro, Alvorada Sarayı'nda kendisini karantinaya almış durumda.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, hidrosiklorokin ilacının, kendisinin Corona virüsüyle baş etmesine yardımcı olduğunu iddia ediyor. Ancak uzmanlar, aslen bu yönde bilimsel bir veri bulunmadığını belirtiyorlar.

Bolsonaro, salgının başından bu yana Corona virüsü salgınının abartılmaması gerektiğini, salgının ekonomik etkilerinin hastalıkla yarattığı etkiden daha büyük olacağını savunuyor. Bu sebeple de Bolsonaro, karantina uygulamalarına karşı çıkıyordu.

Brezilya, hali hazırda tüm dünyada ABD’nin ardından salgının en kötü etkilediği ülke durumunda. Brezilya’da son açıklanan verilere göre vaka sayısı, 2 milyona yaklaştı. Salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı da 75 bini aştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Çin'de kafasına saplı bıçakla hastaneye geldiÇin'de kafasına saplı bıçakla hastaneye geldi
Felç: Nedenleri, belirtileri, tedavisiFelç: Nedenleri, belirtileri, tedavisi

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz telefon

Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz telefon

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Finalden sonra yemekte buluştular!

Finalden sonra yemekte buluştular!

Diyete başladı ve 134 kiloya düştü: Kilo vermek zorundayım çünkü...

Diyete başladı ve 134 kiloya düştü: Kilo vermek zorundayım çünkü...

Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit!

Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit!

Siirt'te teröristlerle çatışma: 2 özel harekat polisi şehit

Siirt'te teröristlerle çatışma: 2 özel harekat polisi şehit

İlginizi Çekebilir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Bilim insanlarından bir ilk; Başardılar!

Bilim insanlarından bir ilk; Başardılar!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Diğer Haberler
Çin'de kafasına saplı bıçakla hastaneye geldi

Çin'de kafasına saplı bıçakla hastaneye geldi

Fransız basınından Türkiye manşeti: Savaş kapımızda

Fransız basınından Türkiye manşeti: Savaş kapımızda

Kritik koronavirüs raporu: Vaka sayısında Kosova ilk sırada

Kritik koronavirüs raporu yayınlandı

DSÖ'den ailelere çok kritik uyarı: Koronavirüsten daha ciddi!

DSÖ'den ailelere çok kritik uyarı: Koronavirüsten daha ciddi!

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Trump, organize suç örgütü MS-13 mensubunun idamını istediklerini açıkladı

Trump MS-13 mensubunun idamını istiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.