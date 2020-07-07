Brezilya lideri koronavirüse yakalandığını doğruladı

65 yaşındaki Brezilya lideri Pazartesi günü Devlet Başkanlığı konutunun önünde bekleyen destekçilerine açıklamalarda bulunmuş ve "Hastaneden geliyorum, akciğer filmi çektirdim. Bir problem yok, akciğerlerim temiz. Şimdi koronavirüs testi yaptıracağım, şu an her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı. Bolsonaro'nun bu haftaki bütün programlarının iptal edildiği belirtiliyor.

Brezilya medyasında yer alan haberlerde Bolsonaro'nun yüksek ateş, öksürük, baş ağrısı, halsizlik ve eklem ağrısı gibi şikayetler nedeniyle akciğer filmi çektirdiği ve COVID-19 testi yaptırdığı belirtilmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, devlet televizyonu TV Brasil'e yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğruladı. Bolsonaro sağlık durumunun iyi olduğunu, yüksek ateş dışında ağır semptomlar göstermediğini söyledi. Pazar günü kendisini hasta hissettiğini belirten Bolsonaro, Pazartesi günü başkent Brasilia'daki bir askeri hastanede koronavirüs testi yaptırdığını kaydetti.

Pazartesi günü, Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro'nun 80 yaşındaki annesinin COVID-19'a yakalandığı ve hastanede yoğun bakımda olduğu bildirilmişti.

Maske yüzünden mahkemelik olmuştu

Bolsonaro, salgının ortaya çıkmasından sonra maske kullanmadan etkinliklere katılmış, maske takmamakta ısrar edince mahkemelik olmuştu. Valilik kararına aykırı davrandığı için Bolsonaro'ya karşı açılan davada mahkeme devlet başkanının kamusal alanda maske takmak zorunda olduğuna hükmetmişti.

Belediye başkanları ve valilerin aldığı önlemleri "isteri" diye nitelendiren Bolsonaro, koronavirüsün "Çinlilerin kendisine ve ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik komplosu" olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

"Küçük bir grip"

Salgına karşı sıtma ilacı hidroksiklorokin kullandığını açıklayan Bolsonaro, virüsün ilk ortaya çıktığı zamanlarda “küçük bir grip” olarak nitelemiş ve “eski bir atlet” olduğu için kendisine zarar veremeyeceğini ileri sürmüştü. Maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına ısrarla uymayan Bolsonaro, COVID-19'a karşı etkili olduğu ileri sürülen tartışmalı sıtma ilacı hidroksiklorokin kullandığını açıklamıştı.

Brezilya, ABD'den sonra pandemiden en çok etkilenen ülke. 211 milyon nüfuslu ülkede 65 bin 487 kişi koronavirüse bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi, 1 milyon 623 bin 284 kişi enfekte oldu. Uzmanlar ülkede koronavirüs testi az yapıldığı için gerçek sayıların daha yüksek olduğu kanaatini taşıyor.

dpa, Reuters, KNA / TY,EC, BK, HS

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