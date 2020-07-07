HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Brezilya lideri koronavirüse yakalandığını doğruladı

Brezilya lideri koronavirüse yakalandığını doğruladı

07.07.2020 19:34 | Son Güncelleme

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro koronavirüse yakalandığı yönündeki iddiaları devlet televizyonundan doğruladı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, devlet televizyonu TV Brasil'e yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğruladı. Bolsonaro sağlık durumunun iyi olduğunu, yüksek ateş dışında ağır semptomlar göstermediğini söyledi. Pazar günü kendisini hasta hissettiğini belirten Bolsonaro, Pazartesi günü başkent Brasilia'daki bir askeri hastanede koronavirüs testi yaptırdığını kaydetti.

Brezilya medyasında yer alan haberlerde Bolsonaro'nun yüksek ateş, öksürük, baş ağrısı, halsizlik ve eklem ağrısı gibi şikayetler nedeniyle akciğer filmi çektirdiği ve COVID-19 testi yaptırdığı belirtilmişti.

Tüm programları iptal edildi

65 yaşındaki Brezilya lideri Pazartesi günü Devlet Başkanlığı konutunun önünde bekleyen destekçilerine açıklamalarda bulunmuş ve "Hastaneden geliyorum, akciğer filmi çektirdim. Bir problem yok, akciğerlerim temiz. Şimdi koronavirüs testi yaptıracağım, şu an her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı. Bolsonaro'nun bu haftaki bütün programlarının iptal edildiği belirtiliyor.

Pazartesi günü, Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro'nun 80 yaşındaki annesinin COVID-19'a yakalandığı ve hastanede yoğun bakımda olduğu bildirilmişti.

Maske yüzünden mahkemelik olmuştu

Bolsonaro, salgının ortaya çıkmasından sonra maske kullanmadan etkinliklere katılmış, maske takmamakta ısrar edince mahkemelik olmuştu. Valilik kararına aykırı davrandığı için Bolsonaro'ya karşı açılan davada mahkeme devlet başkanının kamusal alanda maske takmak zorunda olduğuna hükmetmişti.

Belediye başkanları ve valilerin aldığı önlemleri "isteri" diye nitelendiren Bolsonaro, koronavirüsün "Çinlilerin kendisine ve ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik komplosu" olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

"Küçük bir grip"

Salgına karşı sıtma ilacı hidroksiklorokin kullandığını açıklayan Bolsonaro, virüsün ilk ortaya çıktığı zamanlarda “küçük bir grip” olarak nitelemiş ve “eski bir atlet” olduğu için kendisine zarar veremeyeceğini ileri sürmüştü. Maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına ısrarla uymayan Bolsonaro, COVID-19'a karşı etkili olduğu ileri sürülen tartışmalı sıtma ilacı hidroksiklorokin kullandığını açıklamıştı.

Brezilya, ABD'den sonra pandemiden en çok etkilenen ülke. 211 milyon nüfuslu ülkede 65 bin 487 kişi koronavirüse bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi, 1 milyon 623 bin 284 kişi enfekte oldu. Uzmanlar ülkede koronavirüs testi az yapıldığı için gerçek sayıların daha yüksek olduğu kanaatini taşıyor.

dpa, Reuters, KNA / TY,EC, BK, HS

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
DSÖ'den flaş açıklama: Kovid-19 salgını hızlanıyorDSÖ'den flaş açıklama: Kovid-19 salgını hızlanıyor
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

Fox Tv dizisi için mahkeme başvurusu! Yayından kalksın

Fox Tv dizisi için mahkeme başvurusu! Yayından kalksın

Bakan Koca: Bir hafta sonra öğreneceğiz

Bakan Koca: Bir hafta sonra öğreneceğiz

Sağlık Bakanlığı: Zorunlu olmadıkça gitmeyecekler

Sağlık Bakanlığı: Zorunlu olmadıkça gitmeyecekler

Türkiye'nin dünyaca ünlü sahilinde gerginlik

Türkiye'nin dünyaca ünlü sahilinde gerginlik

"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım istemişti!

"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım istemişti!

İlginizi Çekebilir

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Diğer Haberler
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 899'a yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 899'a yükseldi

DSÖ'den flaş açıklama: Kovid-19 salgını hızlanıyor

DSÖ'den flaş açıklama: Kovid-19 salgını hızlanıyor

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüse yakalandı

Bolsonaro koronavirüse yakalandı

Gelin adayları korona kısıtlamalarını protesto etti

Gelin adayları korona kısıtlamalarını protesto etti

Hipodromda korkunç kaza: 3 jokey yaralandı, 2 at uyutuldu

Hipodromda korkunç kaza: 3 jokey yaralandı, 2 at uyutuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.