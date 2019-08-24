Brezilya liderinden Amazon yangınlarına karşı orduya talimat

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon ormanlarında haftalardır devam eden rekor sayıdaki yangınlara müdahale için orduyu devreye soktu. Bolsonaro'nun kararı, yangınlara müdahalenin yetersizliği konusunda uluslararası tepkilerin arttığı ve Avrupa ülkelerinin yaptırım mesajlarının ardından geldi.

Amazon ormanları dünya için neden önemli?

G7 zirvesine ev sahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) Güney Amerika ülkeleriyle yaptığı ticaret anlaşmasını durdurma tehdidinde bulundu. Macron'un mesajına İrlanda hükümeti de destek verdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Macron'un endişelerini paylaştığını dile getirdi. Ancak ticaret anlaşmasının durdurulması konusunda Alman hükümetinden Cumartesi günü Fransa'ya verilen yanıtta, böyle bir adımın yağmur ormanlarındaki tahribatın azalmasına katkı sağlamayacağı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Bolsonaro ile konuştuğunu ve "Yardım için hazırız" dediğini belirten bir tweet paylaştı.

Bolsonaro orduyu yardıma çağırdı