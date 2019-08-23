HABER

Brezilya liderinden Macron'a Amazon tepkisi

23.08.2019 11:39 | Son Güncelleme

Brezilya Cumhurbaşkanı Bolonaro, Fransa lideri Macron'un Amazon ormanlarındaki yangınların G7 zirvesinde görüşülmesi önerisini eleştirdi, bunun sömürgeci bir bakış açısı olduğunu savundu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Amazon ormanlarında devam eden yangınların hafta sonunda Fransa'nın Biarritz kasabasında düzenlenecek G7 zirvesinde görüşülmesi önerisine tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bolsonaro, "Fransa Cumhurbaşkanının Amazonlarla ilgili sorunların bölge ülkelerinin katılımı olmadan G7'de görüşülmesi önerisi sömürgeci düşüncenin göstergesidir" ifadesini kullandı. Bolsonara, Brezilya hükümetinin doğru verilere ve karşılıklı saygıya dayalı bir şekilde diyaloğa açık olduğunu belirtti.

Sahte fotoğraf iddiası

Bolsonaro, Macron'un Amazonlarla ilgili çağrı yaptığı Twitter paylaşımında kullandığı yangın fotoğrafının da sahte olduğunu savundu. Bolsonara, Macron'u Brezilaya'nın ve diğer Amazon ülkelerinin iç meselesini kullanarak kendisine politik çıkar sağlamakla suçladı.

Macron G7 çağrısını yaptığı paylaşımında "Yuvamız yanıyor. Gezegenimizin oksijeninin yüzde 20'sini sağlayan akciğerlerimiz, Amazon yağmur ormanları yanıyor" ifadesini kullanmıştı.

G7 zirvesi Fransa'nın evsahipliğinde Cumartesi günü Almanya, İtalya, İnglitere, ABD, Kanada, Japonya ve AB'nin katılımıyla başlayacak.

Soruşturma başlatıldı

Diğer yandan Brezilya'da savcılar Amazon ormanlarındaki yangınlarla ilgili soruşturma başlattı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Para eyaletinin güneybatısındaki çiftçiler hayvanlarına daha fazla otlak sağlamak için BR-163 numaralı otoyolun kenarındaki bir bölgeyi ateşe verdi.

Bolsonaro'nun, Amazon bölgesini tarım ve madencilik bakımından geliştirme sözü vermesi yurt içinde ve yurtdışında ormanların tahrip edileceği endişelerine yol açmıştı. Almanya ve Norveç bu nedenle Amazon ormanı için yaptıkları mali yardımları kesmişti.

Amazon ormanının büyük bölümüne ev sahipliği yapan Brezilya'da bu yıl rekor sayıda orman yangını çıktı. Orman yangınları geçen yıla göre yüzde 83 arttı. Brezilya'daki Ulusal Uzay Araştırmaları Kurumu (INPE) ülkede bu yıl içinde 72 bin 843 yangın tespit edildiğini açıkladı. Bu, kurumun kayıt tuttuğu 2013 yılından beri ulaşılan en yüksek sayı oldu

Brezilya'nın sağcı lideri Bolsonaro, orman yangınlarının arkasında ödenekleri kesilen çevre örgütlerinin olabileceğini iddia etmişti.

dpa,AP/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Sarhoş kadını kimse durduramadı: Onları öptüm Sarhoş kadını kimse durduramadı: Onları öptüm
Fransa Brezilya Arasında Amazon Orman Yangını GerginliğiFransa Brezilya Arasında Amazon Orman Yangını Gerginliği
ABD'de tren raydan çıktı! Çok sayıda yaralı varABD'de tren raydan çıktı! Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de tren raydan çıktı! Çok sayıda yaralı var

ABD'de tren raydan çıktı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika: Çanakkale'de deprem

Çanakkale'de deprem!

İzdiham: 5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

O teknolojinin kullanımını kısıtlanıyor mu?

O teknolojinin kullanımını kısıtlanıyor mu?

'Türkiye'ye yapılan Patriot teklifi geri çekildi'

'Türkiye'ye yapılan Patriot teklifi geri çekildi'

'Güvenli koridor' açıldıktan saatler sonra bombardıman başladı

'Güvenli koridor' açıldıktan saatler sonra bombardıman başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.