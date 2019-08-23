Brezilya liderinden Macron'a Amazon tepkisi

Bolsonaro, Macron'un Amazonlarla ilgili çağrı yaptığı Twitter paylaşımında kullandığı yangın fotoğrafının da sahte olduğunu savundu. Bolsonara, Macron'u Brezilaya'nın ve diğer Amazon ülkelerinin iç meselesini kullanarak kendisine politik çıkar sağlamakla suçladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Bolsonaro, "Fransa Cumhurbaşkanının Amazonlarla ilgili sorunların bölge ülkelerinin katılımı olmadan G7'de görüşülmesi önerisi sömürgeci düşüncenin göstergesidir" ifadesini kullandı. Bolsonara, Brezilya hükümetinin doğru verilere ve karşılıklı saygıya dayalı bir şekilde diyaloğa açık olduğunu belirtti.

G7 zirvesi Fransa'nın evsahipliğinde Cumartesi günü Almanya, İtalya, İnglitere, ABD, Kanada, Japonya ve AB'nin katılımıyla başlayacak.

Soruşturma başlatıldı

Diğer yandan Brezilya'da savcılar Amazon ormanlarındaki yangınlarla ilgili soruşturma başlattı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Para eyaletinin güneybatısındaki çiftçiler hayvanlarına daha fazla otlak sağlamak için BR-163 numaralı otoyolun kenarındaki bir bölgeyi ateşe verdi.

Bolsonaro'nun, Amazon bölgesini tarım ve madencilik bakımından geliştirme sözü vermesi yurt içinde ve yurtdışında ormanların tahrip edileceği endişelerine yol açmıştı. Almanya ve Norveç bu nedenle Amazon ormanı için yaptıkları mali yardımları kesmişti.

Amazon ormanının büyük bölümüne ev sahipliği yapan Brezilya'da bu yıl rekor sayıda orman yangını çıktı. Orman yangınları geçen yıla göre yüzde 83 arttı. Brezilya'daki Ulusal Uzay Araştırmaları Kurumu (INPE) ülkede bu yıl içinde 72 bin 843 yangın tespit edildiğini açıkladı. Bu, kurumun kayıt tuttuğu 2013 yılından beri ulaşılan en yüksek sayı oldu

Brezilya'nın sağcı lideri Bolsonaro, orman yangınlarının arkasında ödenekleri kesilen çevre örgütlerinin olabileceğini iddia etmişti.

dpa,AP/GY,JD

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